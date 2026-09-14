Marcelo de Lima Henrique teve carreira de 32 anos como árbitroReprodução de Instagram
Marcelo de Lima Henrique confirma aposentadoria: 'Só gratidão'
Árbitro se despede dos gramados no empate entre Fortaleza e Ceará, emociona-se e recebe homenagem dos jogadores após o clássico
Como foi a despedida de Marcelo de Lima Henrique
A carreira do árbitro
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Embalado, Vasco vira a chave em busca de nova semifinal na temporada
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Contratado na última janela de transferências, atacante entrou em campo no segundo tempo no empate com o Red Bull Bragantino
Marcelo Gallardo é anunciado como novo técnico do Equador
Treinador argentino, que substituirá Sebastian Beccacece, comandará a seleção no ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2030
Substituições de Jardim dão toque especial em vitória do Flamengo
Quatro dos cinco jogadores que saíram do banco participaram do gol que manteve o Rubro-Negro na liderança do Campeonato Brasileiro
Renato Gaúcho acerta retorno ao Grêmio
Técnico antecipou anúncio em publicação no Instagram, mas apagou em seguida; esta será sua quinta passagem pelo time porto-alegrense
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