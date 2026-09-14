Marcelo de Lima Henrique teve carreira de 32 anos como árbitro - Reprodução de Instagram

Marcelo de Lima Henrique teve carreira de 32 anos como árbitroReprodução de Instagram

Publicado 14/09/2026 09:55

Aos 55 anos, o árbitro encerra uma trajetória de 32 anos que contou com algumas polêmicas, como as finais da Taça Guanabara de 2008 e do

O árbitro Marcelo de Lima Henrique apitou pela última vez uma partida de futebol profissional no empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Ceará, no domingo (13) pela Série B.que contou com algumas polêmicas, como as finais da Taça Guanabara de 2008 e do Campeonato Carioca de 2014.

"Só gratidão. É o futebol. Eu sou aquele menino que jogava pelada e queria estar nos campos e não consegui. E hoje Deus me deu muito mais do que eu sonhei. Estar encerrando essa trajetória de 32 anos aqui no Ceará não é para qualquer um. Eu espero que os cearenses entendam, de uma vez por todas, a grandeza deste estado, deste futebol", afirmou em entrevista à ESPN.



Velho conhecido do futebol carioca, Marcelo de Lima Henrique, que desde 2022 era do quadro da federação cearense, emocionou-se ao encerrar o clássico no Castelão. Apesar da despedida, não pretende se afastar completamente do futebol.



"Eu deixo minha gratidão ao futebol, ao futebol cearense, e certamente grandes coisas estão por vir. A gente vai estar junto em outras funções, se Deus quiser", avisou.



Como foi a despedida de Marcelo de Lima Henrique



Logo após o apito final, o árbitro recebeu os cumprimentos dos jogadores. E fez questão de elogiar o comportamento das duas equipes.



"Nós vimos, durante a semana, vários clássicos de maneiras desrespeitosas. Olha como foi o clássico aqui, com duas equipes jogando. Então, o nosso Ceará, eu posso falar isso, é muito grande", disse.



A carreira do árbitro



Nascido no Rio, Marcelo de Lima Henrique fez parte do quadro da CBF por 25 anos. Entre 2008 e 2014 também foi da Fifa, quando apitou partidas internacionais como das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.



Ele trabalhou em mais de mil jogos, marca alcançada aos 52 anos. Além disso, tornou-se o árbitro mais velho a apitar uma partida do Campeonato Brasileiro, em 2023.



Sua carreira também ficou marcada por polêmicas, especialmente em clássicos, como Gre-Nal. Mas foi no futebol carioca as mais marcantes.



Polêmicas em finais no Rio



Por muitas vezes escolhido pela Ferj para comandar decisões, gerou revolta no Botafogo na final da Taça Guanabara de 2008, quando marcou um pênalti de Ferrero sobre Fábio Luciano e na, na sequência, expulsou Zé Carlos por reclamação.



Ainda deu cartões vermelhos para Diguinho e Lucio Flavio na derrota botafoguense por 2 a 1 para o Flamengo, que sagrou-se campeão. Os botafoguenses ficaram tão inconformados que foram todos para a coletiva de imprensa do técnico Cuca, alguns chorando, o que ficou marcado pelos rivais como 'Chororô'.



Já na final do Carioca de 2014, teve um erro marcante, que mais tarde admitiria ser o que o deixa muito triste. Ele e seu assistente validaram um gol irregular de Marcio Araújo, que estava impedido, o que garantiu o título ao Flamengo com o empate em 1 a 1 com o Vasco.









