Sob o comando de Pedro Emanuel, o Vasco se prepara para enfrentar o Independiente Santa Fe (COL) pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino tentará aproveitar o embalo da vitória por 2 a 1 de virada sobre o Grêmio, em Porto Alegre, no último sábado (12), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, para buscar a vaga na próxima fase.
O triunfo sobre o Tricolor Gaúcho foi importante não só para dar confiança aos jogadores, mas também pela situação delicada no Campeonato Brasileiro. O time carioca é o 17º colocado na tabela, com 28 pontos. Quem está em 16º é justamente a equipe sulista, que tem a mesma pontuação.
Agora, o Gigante da Colina precisará virar a chave para o torneio continental.
Com o apoio da torcida em São Januário, o Vasco depende de uma vitória simples para chegar à semifinal da Copa Sul-Americana, já que o confronto de ida terminou empatado por 0 a 0 em Bogotá, na Colômbia. A partida acontecerá nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília).
Em caso de nova igualdade, a definição do classificado será nos pênaltis.
Pedro Emanuel não deu muitas pistas sobre a escalação para enfrentar o Independiente Santa Fe (COL). Depois do jogo contra o Grêmio, o técnico português antecipou que poderá fazer mudanças.
“Vou escolher os que estiverem mais dispostos, que têm mais capacidade de fazer nossa equipe competitiva. Mesmo que, para isso, tenha que trocar. Isso demonstra a confiança que tenho nos meus jogadores”, disse.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.