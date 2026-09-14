Brenner comemora gol pelo Cruz-MaltinoMatheus Lima/Vasco
Brenner deve voltar a ser relacionado pelo Vasco em outubro
Atacante se recupera de lesão no pé esquerdo e tem expectativa de retornar aos gramados na primeira quinzena do próximo mês
Vasco acerta contas antes de jogo decisivo na Sul-Americana
Cruz-Maltino recebe primeira parte do empréstimo de R$ 150 milhões e programou série de pagamentos com jogadores e credores
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Coutinho revela valor que abriu mão para voltar ao Vasco em 2024
Apresentado pelo Santos, jogador de 34 anos também conta que negou dois convites anteriores de Neymar para voltar a jogar
Vasco tem risco de rebaixamento menor do que outros quatro clubes
Gigante da Colina segue no Z-4, mesmo com vitória de virada contra o Grêmio, que tem mesma pontuação mas está à frente pelo saldo de gols
Embalado, Vasco vira a chave em busca de nova semifinal na temporada
Cruz-Maltino espera aproveitar confiança da vitória sobre o Grêmio para seguir firme na briga pelo título da Copa Sul-Americana
Pedro Emanuel dá pistas sobre time titular do Vasco contra o Santa Fe
Com decisão pela frente, técnico português reforça necessidade de conquistar um troféu, e demonstra 'quase certeza' de mudanças na equipe
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