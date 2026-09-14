Brenner comemora gol pelo Cruz-Maltino - Matheus Lima/Vasco

Brenner comemora gol pelo Cruz-MaltinoMatheus Lima/Vasco

Publicado 14/09/2026 17:10



O Vasco espera contar novamente com Brenner na primeira quinzena de outubro. Segundo informações do "ge", o atacante evolui no tratamento de uma lesão ligamentar no pé esquerdo, para a qual já havia sido descartada a necessidade de cirurgia

Ele se machucou durante o duelo com o Bahia, há cerca de um mês, e deixou o campo ainda no intervalo. Os exames não indicaram fratura, mas confirmaram o problema, e a escolha pelo tratamento conservador visou evitar um afastamento ainda mais longo.



Antes da lesão, o centroavante vinha ganhando espaço sob o comando de Pedro Emanuel, impulsionado por uma atuação de destaque: marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, resultado que garantiu a classificação cruz-maltina às quartas de final da Copa do Brasil.

Reforços no ataque

A ausência de Brenner obrigou o Vasco a se mexer no mercado. Colidio foi o primeiro reforço e não demorou a conquistar a titularidade, participando de quatro gols em sete partidas.



Na sequência, o clube contratou Bruno Duarte, que chegou após disputar 97 partidas, marcar 42 gols e dar 14 assistências pelo Estrela Vermelha, da Sérvia. Os números pesaram na decisão vascaína, mas o centroavante ainda busca se firmar: são três jogos até aqui, com destaque para a assistência na virada sobre o Grêmio

Com o retorno de Brenner se aproximando, Pedro Emanuel ganhará mais uma opção para um setor ainda indefinido. Spinelli e David seguem questionados, enquanto a disputa por minutos deve ficar mais acirrada em meio à maratona de três competições do Cruz-Maltino.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato