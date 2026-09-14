Pedrinho é presidente do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Pedrinho é presidente do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 14/09/2026 18:30 | Atualizado 14/09/2026 22:43

Vasco deu um ânimo extra para os jogadores na véspera do jogo contra o Santa Fe, da Colômbia, na Sul-Americana. O Cruz-Maltino recebeu nesta segunda-feira (14) a primeira parte da parcela do empréstimo DIP de R$ 150 milhões, e acertou as contas com jogadores, funcionários e credores.

O valor recebido pelo Vasco foi de R$ 65 milhões. O Cruz-Maltino programou uma série de pagamentos, incluindo credores da Recuperação Judicial, dos planos coletivos na Câmara Nacional de Resolução de Disputas e contratações, folha salarial e demais vencimentos do futebol, segundo o "ge".

O financiamento de R$ 150 milhões foi contratado junto à Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa ligada ao empresário Marcos Lamacchia. Além dos R$ 150 milhões, o Vasco ainda deve receber mais um empréstimo no valor de R$ 50 milhões até o fim do ano.