Pedrinho é presidente do VascoDikran Sahagian / Vasco

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Rodrigo Souza
O Vasco deu um ânimo extra para os jogadores na véspera do jogo contra o Santa Fe, da Colômbia, na Sul-Americana. O Cruz-Maltino recebeu nesta segunda-feira (14) a primeira parte da parcela do empréstimo DIP de R$ 150 milhões, e acertou as contas com jogadores, funcionários e credores.
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O valor recebido pelo Vasco foi de R$ 65 milhões. O Cruz-Maltino programou uma série de pagamentos, incluindo credores da Recuperação Judicial, dos planos coletivos na Câmara Nacional de Resolução de Disputas e contratações, folha salarial e demais vencimentos do futebol, segundo o "ge".
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O financiamento de R$ 150 milhões foi contratado junto à Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa ligada ao empresário Marcos Lamacchia. Além dos R$ 150 milhões, o Vasco ainda deve receber mais um empréstimo no valor de R$ 50 milhões até o fim do ano.
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Filho de José Lamacchia, dono da Crefisa e marido de Leila Pereira, o investidor apresentou a maior proposta pela SAF do Vasco até o momento. Na última semana, a Justiça do Rio de Janeiro liberou o empréstimo e determinou a abertura do processo competitivo para a venda de 90% da nova SAF.