Último trabalho de Marcelo Gallardo foi no River Plate, da Argentina - Juan Mabromata / AFP

Último trabalho de Marcelo Gallardo foi no River Plate, da ArgentinaJuan Mabromata / AFP

Publicado 14/09/2026 08:20

A Federação Equatoriana de Futebol confirmou que Marcelo Gallardo será o técnico da seleção nos próximos anos. O comandante argentino, que substituirá Sebastian Beccacece , firmou vínculo com o Equador de olho na Copa América de 2028 e na Copa do Mundo de 2030. O acordo prevê um salário de 3,5 milhões de dólares (R$ 18,5 milhões) por temporada, segundo a imprensa local.

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O último trabalho do treinador foi no River Plate, da Argentina. A estreia está prevista para acontecer no amistoso com a Coreia do Sul, no dia 24 de setembro. O último trabalho do treinador foi no River Plate, da Argentina. A estreia está prevista para acontecer no amistoso com a Coreia do Sul, no dia 24 de setembro.

A trajetória de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo começou a carreira como técnico no Nacional, do Uruguai, em 2012. Depois, passou a comandar o River Plate, onde permaneceu por oito anos (2014 a 2022) e levantou 14 títulos, incluindo duas Libertadores. Na sequência, treinou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por pouco mais de seis meses.

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O argentino ainda retornou ao River Plate, entre 2024 e 2026. Na segunda passagem, somou 36 vitórias, 32 empates e 18 derrotas em 86 jogos. Agora, assumirá a seleção equatoriana. O argentino ainda retornou ao River Plate, entre 2024 e 2026. Na segunda passagem, somou 36 vitórias, 32 empates e 18 derrotas em 86 jogos. Agora, assumirá a seleção equatoriana.

A campanha na Copa do Mundo de 2026

No Grupo E, o Equador perdeu para a Costa do Marfim (1 a 0), empatou com Curaçao (0 a 0) e ganhou da Alemanha (2 a 1). Assim, chegou a quatro pontos, na terceira posição, e avançou à segunda fase. No entanto, perdeu para o México (2 a 0) e acabou eliminado do torneio internacional.

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O anúncio oficial de Marcelo Gallardo

“Temos talento, estrutura e ambição. Estamos prontos. Que o povo acredite, porque tem com o que acreditar. Bem-vindo”, escreveu a Federação Equatoriana de Futebol, nas redes sociais.