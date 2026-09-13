Davide Ancelotti tem bom início de trabalho pelo Lille no Campeonato FrancêsSameer Al Doumy / AFP
Lille de David Ancelotti ultrapassa Monaco de Filipe Luis no Francês
Primeiro tropeço do time do técnico ex-Flamengo permite ao ex-Botafogo assumir a liderança do campeonato após quatro rodadas
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