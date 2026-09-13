Davide Ancelotti tem bom início de trabalho pelo Lille no Campeonato Francês - Sameer Al Doumy / AFP

Davide Ancelotti tem bom início de trabalho pelo Lille no Campeonato FrancêsSameer Al Doumy / AFP

Publicado 13/09/2026 19:05

O Lille, dirigido pelo italiano Davide Ancelotti, ex- Botafogo e filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, assumiu a liderança do Campeonato Francês ao derrotar o Troyes por 2 a 0 neste domingo, pela 4ª rodada.

O time do norte da França soma dez pontos e supera o Monaco de Filipe Luís (2º) e o Rennes (3º) pelo saldo de gols.

Contra o Troyes, o Lille consegue sua primeira vitória em casa na temporada, depois da derrota na estreia na Liga dos Campeões contra o Betis (3 a 2) e do empate com o PSG (2 a 2) na 2ª rodada do Francês.

Os gols do jogo foram marcados pelo português Tiago Santos (18'), que acertou belo chute no ângulo, e pelo francês Ethan Mbappé (90'+3), irmão do astro do Real Madrid Kylian Mbappé.

Ethan comemorou pedindo desculpas à torcida pelo cartão vermelho que recebeu depois de acertar uma cotovelada em um adversário contra o Betis na Champions.

No outro jogo já encerrado deste domingo, Le Mans e Lens empataram em 2 a 2.

Resultados da 4ª rodada do Campeonato Francês:

Rennes 1x0 Olympique de Marselha

Strasbourg 1x1 Monaco

Le Havre 0x0 Angers

Paris FC 0x0 Lyon

Auxerre 1x0 Nice

Lorient 2x2- Toulouse

Lille 2x0 Troyes

Le Mans 2x2 Lens

Brest 0x1 PSG