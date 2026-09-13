Saúl defende o Flamengo desde julho de 2025 - Gilvan de Souza / Flamengo

Saúl defende o Flamengo desde julho de 2025Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/09/2026 16:55

O assédio do mercado internacional por jogadores do Flamengo durou até o fim desta janela. Após despistar investida de clube russo por Carrascal , o Rubro-Negro recebeu oferta do América-MEX pelo meio-campista Saúl, na sexta-feira (11), último dia do período de transferências. Contudo, a proposta não interessou nem ao time carioca, nem ao jogador, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Nas últimas horas antes do fechamento do mercado da bola no México e no Brasil, a ideia do América era contratar Saúl por empréstimo. A proposta era de um contrato até o dia 30 de junho de 2027. No cenário, o jogador atuaria por nove meses no futebol mexicano e, caso não houvesse cláusula de opção ou obrigação de compra, retornaria ao Mais Querido.

Com plantel reduzido no meio-campo desde a lesão de Evertton Araújo , o Flamengo recusou a investida por Saúl. Além do espanhol, Leonardo Jardim conta apenas com Jorginho, Pulgar e De la Cruz para o setor, além de Lucas Paquetá, que também pode atuar como segundo volante. Sem contar que seria praticamente impossível o clube encontrar uma reposição para o ex-Atlético de Madrid a poucas horas do fim da janela.

A oferta também não agradou Saúl. Vindo de lesões no tornozelo e no calcanhar (tendão de aquiles), esta segunda o tendo tirado de 24 jogos, o atleta busca ficar saudável e enfim emendar sequência de partidas pelo Rubro-Negro. O volante não conseguiu se firmar na equipe desde que chegou e a maior parte das chances que recebeu foi saindo do banco de reservas.

O ex-seleção espanhola se juntou ao Flamengo em julho de 2025. Pela equipe carioca, mais de um ano após sua chegada sem custos, ele atuou em 35 partidas, sendo apenas 17 como titular. No recorte, anotou três assistências e não marcou gols. Desde a volta da cirurgia no calcanhar, em abril, só jogou entre os onze iniciais em duas oportunidades.