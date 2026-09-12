Lucas Paquetá foi oficializado como o novo camisa 11 do FlamengoReprodução / Instagram
Será a segunda vez que Paquetá utilizará esse número com a camisa do Flamengo. Anteriormente, o meia usou a 11 durante boa parte da formação nas categorias de base e também quando começou a ganhar espaço no elenco profissional, em 2018.
A camisa 11 pertencia a Everton Cebolinha. No entanto, após o atacante ser oficializado como novo reforço do Santos na última quarta-feira (9), o número ficou disponível. No seu retorno ao Flamengo, Paquetá optou por utilizar a camisa 20, em uma homenagem ao amigo Vini Jr., que também utilizou o número pelo Rubro-Negro.
Momento de Paquetá no Flamengo
O meio-campista teve um início complicado no Rubro-Negro. Estreou na derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Corinthians na Supercopa Rei. Além disso, o meio-campista também foi derrotado pelo Lanús e foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana.
Ao decorrer da temporada, Paquetá conquistou o Campeonato Carioca e vinha fazendo boas atuações pelo Rubro-Negro, conquistando uma vaga na Copa do Mundo de 2026 vestindo a camisa da Seleção Brasileira. O atleta era um dos destaques da equipe até sofrer uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa esquerda, que o tirou do Mundial.
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