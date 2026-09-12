Lucas Paquetá foi oficializado como o novo camisa 11 do Flamengo - Reprodução / Instagram

Lucas Paquetá foi oficializado como o novo camisa 11 do FlamengoReprodução / Instagram

Publicado 12/09/2026 12:41

Paquetá será o novo camisa 11 do Flamengo . O clube oficializou a mudança nas redes sociais, e o meio-campista, que vestia a 20, já poderá usar o número contra o Corinthians, no próximo domingo (13), às 17h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.





Será a segunda vez que Paquetá utilizará esse número com a camisa do Flamengo. Anteriormente, o meia usou a 11 durante boa parte da formação nas categorias de base e também quando começou a ganhar espaço no elenco profissional, em 2018.



A camisa 11 pertencia a Everton Cebolinha. No entanto, após o atacante ser oficializado como novo reforço do Santos na última quarta-feira (9), o número ficou disponível. No seu retorno ao Flamengo, Paquetá optou por utilizar a camisa 20, em uma homenagem ao amigo Vini Jr., que também utilizou o número pelo Rubro-Negro.

Leia mais: Arrascaeta minimiza polêmica com Samuel Lino: 'Está tranquilo' Será a segunda vez que Paquetá utilizará esse número com a camisa do Flamengo. Anteriormente, o meia usou a 11 durante boa parte da formação nas categorias de base e também quando começou a ganhar espaço no elenco profissional, em 2018.A camisa 11 pertencia a Everton Cebolinha. No entanto, após o atacante ser oficializado como novo reforço do Santos na última quarta-feira (9), o número ficou disponível. No seu retorno ao Flamengo, Paquetá optou por utilizar a camisa 20, em uma homenagem ao amigo Vini Jr., que também utilizou o número pelo Rubro-Negro.

Momento de Paquetá no Flamengo

Paquetá acertou seu retorno ao Flamengo em janeiro de 2026. O jogador, que estava no West Ham, chegou por 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) e assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2030.



O meio-campista teve um início complicado no Rubro-Negro. Estreou na derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Corinthians na Supercopa Rei. Além disso, o meio-campista também foi derrotado pelo Lanús e foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana.



Ao decorrer da temporada, Paquetá conquistou o Campeonato Carioca e vinha fazendo boas atuações pelo Rubro-Negro, conquistando uma vaga na Copa do Mundo de 2026 vestindo a camisa da Seleção Brasileira. O atleta era um dos destaques da equipe até sofrer uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa esquerda, que o tirou do Mundial.

Após se recuperar, o atleta retornou em agosto, no duelo contra o Cruzeiro pela Copa Libertadores. Entrou no segundo tempo, atuou por 25 minutos e marcou um gol na vitória por 2 a 0. Desde seu retorno, o meio-campista acumula 33 jogos e 10 gols pelo Rubro-Negro.