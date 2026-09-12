Samuel Lino e Arrascaeta em ação pelo Flamengo - Foto: Adriano Fontes / Flamengo

Samuel Lino e Arrascaeta em ação pelo FlamengoFoto: Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 12/09/2026 11:20





"Sinceramente, depois que acabou o jogo, acabei vendo as reações dele. E em alguns momentos parece fácil, mas não vejo a jogada. O que acontece comigo é que muitas vezes eu penso em algo para fazer antes de pegar na bola. Na realidade, sempre tento ter um passe antes de receber para já ter opções", disse Arrascaeta ao Pod Boa.



"Eu jogo com mais 10 caras, às vezes é capaz de estar sozinho, mas eu não vi. Eu achei melhor tocar em outro companheiro, mas a gente já falou dentro do CT e está tranquilo", completou. Arrascaeta falou pela primeira vez sobre a polêmica recente envolvendo o meio-campista e Samuel Lino na vitória do Flamengo sobre o Mirassol por 2 a 0, em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão, no começo de setembro. O uruguaio minimizou a situação e afirmou que não houve problema entre os jogadores."Sinceramente, depois que acabou o jogo, acabei vendo as reações dele. E em alguns momentos parece fácil, mas não vejo a jogada. O que acontece comigo é que muitas vezes eu penso em algo para fazer antes de pegar na bola. Na realidade, sempre tento ter um passe antes de receber para já ter opções", disse Arrascaeta ao Pod Boa."Eu jogo com mais 10 caras, às vezes é capaz de estar sozinho, mas eu não vi. Eu achei melhor tocar em outro companheiro, mas a gente já falou dentro do CT e está tranquilo", completou.

Entenda a polêmica

Na ocasião, no duelo contra o Mirassol, Samuel Lino foi substituído por Everton Cebolinha aos 36 minutos do segundo tempo e deixou o campo na bronca. Ele demonstrou irritação ao fazer o movimento do facão e não receber o passe em algumas jogadas ofensivas.



Na rodada seguinte, contra o Remo fora de casa, a dupla voltou a balançar as redes juntos. Na vitória da equipe por 1 a 0, Samuel Lino fez o único gol da partida, recebendo passe de Arrascaeta. Depois do duelo contra a equipe paraense, Lino também minimizou o episódio e afirmou que a reclamação aconteceu em um momento de irritação:



"Zero polêmica sobre isso. Às vezes o jogador está com vontade de fazer gol, melhor posicionado, com vontade de fazer gol... Eu estava de cabeça quente, mas a gente já se acertou como grupo e está unido para buscar o melhor para o Flamengo", declarou Lino.



Próximo Compromisso do Flamengo

O Flamengo retorna a campo no próximo domingo, contra o Corinthians, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. No momento, o Rubro-Negro é o líder da competição, com 54 pontos.