Samuel Lino e Arrascaeta em ação pelo FlamengoFoto: Adriano Fontes / Flamengo
"Sinceramente, depois que acabou o jogo, acabei vendo as reações dele. E em alguns momentos parece fácil, mas não vejo a jogada. O que acontece comigo é que muitas vezes eu penso em algo para fazer antes de pegar na bola. Na realidade, sempre tento ter um passe antes de receber para já ter opções", disse Arrascaeta ao Pod Boa.
"Eu jogo com mais 10 caras, às vezes é capaz de estar sozinho, mas eu não vi. Eu achei melhor tocar em outro companheiro, mas a gente já falou dentro do CT e está tranquilo", completou.
Entenda a polêmica
Na rodada seguinte, contra o Remo fora de casa, a dupla voltou a balançar as redes juntos. Na vitória da equipe por 1 a 0, Samuel Lino fez o único gol da partida, recebendo passe de Arrascaeta. Depois do duelo contra a equipe paraense, Lino também minimizou o episódio e afirmou que a reclamação aconteceu em um momento de irritação:
"Zero polêmica sobre isso. Às vezes o jogador está com vontade de fazer gol, melhor posicionado, com vontade de fazer gol... Eu estava de cabeça quente, mas a gente já se acertou como grupo e está unido para buscar o melhor para o Flamengo", declarou Lino.
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