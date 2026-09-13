Leonardo Jardim em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/09/2026 08:42

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (16), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro busca manter a boa fase e retornar à liderança do campeonato.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere (Par-per-view), TV Globo (TV Aberta) e Ge TV (Youtube).

Como chega o Flamengo

O Flamengo vem para o duelo em boa fase. O Rubro-Negro vem de quatro vitórias seguidas, além de não perder dentro de casa há quase quatro meses. Na competição, a equipe está na segunda colocação, com 54 pontos, e, caso vença, retorna à liderança do campeonato.

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Na última quinta-feira (10), o clube carioca derrotou o Independiente del Valle por 2 a 0, em jogo válido pela ida das quartas de final da Libertadores, na altitude de Quito, e está com a vaga encaminhada para a semifinal da competição. Bruno Henrique e Léo Pereira balançaram as redes para o Rubro-Negro.



Para o duelo, a tendência é que o treinador poupe algumas peças para o confronto, para evitar o desgaste físico dos atletas. Samuel Lino, Arrascaeta, Emerson Royal, Léo Pereira e Jorginho são jogadores que devem iniciar no banco de reservas. Na última quinta-feira (10), o clube carioca derrotou o Independiente del Valle por 2 a 0, em jogo válido pela ida das quartas de final da Libertadores, na altitude de Quito, e está com a vaga encaminhada para a semifinal da competição. Bruno Henrique e Léo Pereira balançaram as redes para o Rubro-Negro.Para o duelo, a tendência é que o treinador poupe algumas peças para o confronto, para evitar o desgaste físico dos atletas. Samuel Lino, Arrascaeta, Emerson Royal, Léo Pereira e Jorginho são jogadores que devem iniciar no banco de reservas.

Como chega o Corinthians

O Corinthians vem para o confronto após empatar por 0 a 0 contra o Estudiantes de La Plata, em jogo válido pela ida das quartas de final da Libertadores na última quarta-feira (9), no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a 13ª colocação, com 32 pontos.



Visando ao jogo de volta da Libertadores, a tendência é que o Corinthians utilize um elenco praticamente reserva contra o Rubro-Negro. O volante Raniele, que está suspenso para o próximo jogo contra o Estudiantes, e Hugo Souza devem ser os únicos jogadores titulares neste domingo.

Flamengo x Corinthians

27ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Pulgar, Paquetá e Carrascal; Plata, Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Pedro. Treinador: Leonardo Jardim.

Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, João Pedro Tchoca, Iago Machado e Angileri; Raniele, Charles e Matheus Pereira; Lingard, Dieguinho e Gui Negão (Pedro Raul). Treinador: Fernando Diniz.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)