"Seja bem-vindo, Matías Viña. O Cabuloso acertou a contratação do lateral-esquerdo uruguaio por empréstimo, junto ao Flamengo, até o fim da atual temporada! Deixe sua mensagem de boas-vindas, Nação", publicou o Cruzeiro nas redes sociais.
O lateral-esquerdo estava emprestado ao River Plate desde janeiro, com contrato válido até o fim do ano, mas não conseguiu se firmar e ficou fora dos planos dos Millonarios. O clube argentino tentou devolvê-lo, mas o Rubro-Negro recusou. Com isso, Viña foi afastado e vinha treinando separado do elenco.
O Cruzeiro será o terceiro clube do uruguaio no futebol brasileiro. Além de atuar pelo Flamengo, Matías Viña defendeu o Palmeiras, sendo campeão da Libertadores pelo clube paulista em 2020.
Relembre a passagem de Viña pelo Flamengo
A passagem do defensor pelo Rio de Janeiro foi marcada por dificuldades físicas que reduziram bastante sua participação em campo. Ele chegou ao Flamengo em 2024, depois de os cariocas pagarem 8 milhões de euros (R$ 42 milhões, na cotação da época) à Roma.
Na sua primeira temporada, disputou 22 jogos, balançou as redes uma vez e concedeu duas assistências. No entanto, o uruguaio sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, além de danos no menisco do joelho direito, no duelo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. O lateral só voltou a atuar em junho de 2025, diante do Fortaleza.
De volta aos treinos, o lateral-esquerdo não conseguiu recuperar espaço sob o comando do então técnico Filipe Luís, atuando em apenas dez partidas em 2025, sem participar diretamente de gols. Ao todo, disputou 34 jogos.
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