Matías Viña foi emprestado ao Cruzeiro - Divulgação / Cruzeiro

Matías Viña foi emprestado ao CruzeiroDivulgação / Cruzeiro

Publicado 11/09/2026 18:10 | Atualizado 11/09/2026 18:51

O Cruzeiro oficializou a contratação do lateral-esquerdo Matías Viña, de 28 anos, que pertence ao Flamengo. O uruguaio, que estava no River Plate, foi emprestado pelo Rubro-Negro para o clube mineiro de forma gratuita até o fim da atual temporada.

"Seja bem-vindo, Matías Viña. O Cabuloso acertou a contratação do lateral-esquerdo uruguaio por empréstimo, junto ao Flamengo, até o fim da atual temporada! Deixe sua mensagem de boas-vindas, Nação", publicou o Cruzeiro nas redes sociais.

O acordo de empréstimo tem opção de compra no valor de 4,5 milhões de dólares (R$ 23 milhões). O River Plate será o responsável por custear o salários de Viña até o fim da atual temporada.

O lateral-esquerdo estava emprestado ao River Plate desde janeiro, com contrato válido até o fim do ano, mas não conseguiu se firmar e ficou fora dos planos dos Millonarios. O clube argentino tentou devolvê-lo, mas o Rubro-Negro recusou. Com isso, Viña foi afastado e vinha treinando separado do elenco.

O Cruzeiro será o terceiro clube do uruguaio no futebol brasileiro. Além de atuar pelo Flamengo, Matías Viña defendeu o Palmeiras, sendo campeão da Libertadores pelo clube paulista em 2020.

Relembre a passagem de Viña pelo Flamengo

A passagem do defensor pelo Rio de Janeiro foi marcada por dificuldades físicas que reduziram bastante sua participação em campo. Ele chegou ao Flamengo em 2024, depois de os cariocas pagarem 8 milhões de euros (R$ 42 milhões, na cotação da época) à Roma.



Na sua primeira temporada, disputou 22 jogos, balançou as redes uma vez e concedeu duas assistências. No entanto, o uruguaio sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, além de danos no menisco do joelho direito, no duelo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. O lateral só voltou a atuar em junho de 2025, diante do Fortaleza.



De volta aos treinos, o lateral-esquerdo não conseguiu recuperar espaço sob o comando do então técnico Filipe Luís, atuando em apenas dez partidas em 2025, sem participar diretamente de gols. Ao todo, disputou 34 jogos.