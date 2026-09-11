Matías Viña em ação pelo River Plate, da Argentina - Divulgação / River Plate

Matías Viña em ação pelo River Plate, da ArgentinaDivulgação / River Plate

Publicado 11/09/2026 17:24 | Atualizado 11/09/2026 20:09

O Cruzeiro acertou a contratação de Matías Viña. O lateral-esquerdo uruguaio, de 28 anos, que pertence ao Flamengo, chega à Raposa por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra fixada em 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 23 milhões). O clube de Belo Horizonte não terá que arcar com nenhuma outra compensação ao Rubro-Negro neste momento. A informação é do 'Ge'.

A tendência é que o jogador seja anunciado nas próximas horas. Com isso, Viña será a sétima contratação do Cruzeiro nesta janela de transferências. A equipe já oficializou as chegadas do defensor Gabriel Rojas, do meio-campista Zé Lucas e dos atacantes Gabriel Pec, Wesley, Lucho Rodríguez e João Costa.



O lateral-esquerdo estava emprestado ao River Plate desde janeiro, com contrato válido até o fim do ano, mas não conseguiu se firmar e ficou fora dos planos dos Millonarios. O clube argentino tentou devolvê-lo, mas o Rubro-Negro recusou. Com isso, Viña foi afastado e vinha treinando separado do elenco.

Relembre a passagem de Viña pelo Flamengo

A passagem do defensor pelo Rio de Janeiro foi marcada por dificuldades físicas que reduziram bastante sua participação em campo. Ele chegou ao Flamengo em 2024, depois de os cariocas pagarem 8 milhões de euros (R$ 42 milhões, na cotação da época) à Roma.



Na sua primeira temporada, disputou 22 jogos, balançou as redes uma vez e concedeu duas assistências. No entanto, o uruguaio sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, além de danos no menisco do joelho direito, no duelo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. O lateral só voltou a atuar em junho de 2025, diante do Fortaleza.

De volta aos treinos, o lateral-esquerdo não conseguiu recuperar espaço sob o comando do então técnico Filipe Luís, atuando em apenas dez partidas em 2025, sem participar diretamente de gols. Ao todo, disputou 34 jogos.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Pedro Logato