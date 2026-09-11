Neymar celebrou contratações do Santos - Raul Baretta/ Santos

Neymar celebrou contratações do SantosRaul Baretta/ Santos

Publicado 11/09/2026 19:24

"Rapaz, estava pensando aqui... Se vai dar certo ou se não vai, eu não sei, mas que eu estou feliz, eu estou. E eu aposto que a torcida do Santos também. E vamos que vamos, Peixão!", disse o craque.

Neymar foi peça fundamental em relação a alguns jogadores que chegaram ao Santos para o segundo semestre. Em especial, o camisa 10 ajudou nas chegadas de Everton Cebolinha, ex-Flamengo, e de Arthur, que defendeu o Grêmio no primeiro semestre, e rescindiu recentemente com a Juventus.

Outro reforço com o "dedo de Neymar" é Phillipe Coutinho. Sem atuar desde que deixou o Vasco em fevereiro, o apoiador, de 34 anos, não foi oficializado, mas topou voltar a entrar em campo na atual temporada, depois de conversar com o camisa 10 do Santos.

Além deles, o Peixe também finalizou outros reforços. Rodinei, que defendeu o Flamengo, e estava no Olympiacos, da Grécia, e também Lima, emprestado pelo Fluminense, que atuou no primeiro semestre pelo América, do México.

No Campeonato Brasileiro, o Santos ocupa a 13ª colocação e luta contra o rebaixamento. A manutenção na Série A da competição é considerada a grande prioridade do Peixe, porém, com o fortalecimento do elenco coisas maiores começam a ser projetadas.

O clube paulista ainda está vivo na Sul-Americana. O Santos derrotou o Atlético-MG por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final da competição. A partida de volta será em Minas Gerais e irá ocorrer na próxima quarta-feira (16), às 19h (de Brasília).

Neymar não vem atuando pelo Santos nas últimas partidas, O craque, de 34 anos, está em recuperação de lesão na coxa direita há pouco mais de uma semana. A previsão otimista de recuperação aponta para mais três semanas fora. Já a mais pessimista, fala em um retorno em oito semanas, apenas no início de novembro.