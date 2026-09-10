Neymar comemora acerto entre Coutinho e Santos - Reprodução / Instagram @neymarjr

Neymar comemora acerto entre Coutinho e SantosReprodução / Instagram @neymarjr

Publicado 10/09/2026 21:41 | Atualizado 10/09/2026 21:42

A poucos detalhes de reforçar o Santos , Philippe Coutinho já deixou o clima mais alegre na Vila Belmiro. Na noite desta quinta-feira (10), o camisa 10, Neymar, festejou o acerto ao som da música que gerou a paródia "A Barreira vai virar baile", hit das arquibancadas do Vasco em homenagem ao ex-meia do clube.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, o astro santista aparece em academia, dançando e cantando a música original, que se trata de um funk composto pelo cantor Rodrigo da CN. Desde a ida de Coutinho ao Vasco, em 2024, a canção passou a ser fortemente associada ao meia e ao Cruz-Maltino, já que a adaptação popularizada pela torcida nada mais era que uma celebração pelo retorno do jogador.

Na letra da paródia, a torcida dizia: "Que o Coutinho voltou querendo demais. Anota mais três pontinho na conta do pai. A Barreira vai virar baile (ahn-ahn-ahn)". Quando o meia-atacante deixou o clube carioca, em fevereiro de 2026, a canção foi deixando de ser cantada pela torcida.

Nesse contexto, quando Neymar apareceu dançando o hit, com um emoji de "mago" — apelido de Coutinho por seu estilo de jogo — na legenda, a internet rapidamente pegou a indireta. Nas últimas horas, especulações já apontavam um acerto entre o Santos e o novo reforço, rumores estes que foram praticamente confirmados pela reação do camisa 10.

Philippe Coutinho foi companheiro do astro santista nas seleções brasileiras de base e profissional. Não só isso, como os dois também se tornaram grandes amigos no período. Até hoje circulam fotos dos dois lado a lado, ainda jovens, nas redes sociais, o que explica a felicidade de Neymar com a reedição da dupla.

Coutinho já fechou com o Santos?

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Coutinho já acertou sua ida ao Santos e fará exames médicos nesta sexta-feira (11), para assinar contrato até o fim de 2026. Desde que deixou o Vasco, o meia estava sem clube. Por isso, deve se transferir sem custos para o Peixe.

Caso se concretize, esta será a quinta contratação do time paulista nesta janela. O clube já anunciou o meio-campista Arthur, o meia Lima, o lateral-direito Rodinei e o ponta Everton Cebolinha.