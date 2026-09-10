Julián Álvarez em jogo do Atlético de Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Julián Álvarez em jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 10/09/2026 20:13

Dirigente do Barcelona, o luso-brasileiro Deco voltou a abordar o fracasso na negociação com Julián Álvarez. Em entrevista à rádio RAC1, o diretor esportivo negou que a equipe catalã tenha orientado o argentino, de 26 anos, a pedir para sair do Atlético de Madrid.

"Não quero mais falar sobre isso. Fizemos tudo certo. Enviamos uma proposta, mas não houve resposta. Tem havido mais conversa na imprensa do que realidade. Laporta já explicou que conversou com eles de forma respeitosa e clara. E é isso. Não podemos continuar falando da mesma coisa. Há mais pressão social envolvida do que realidade", afirmou Deco.

Caso Alvárez

O Barcelona tinha o sonho de contratar Julián Álvarez e chegou a formalizar uma proposta de cerca de 100 milhões de euros pelo atacante (R$ 600 milhões, na cotação atual). No entanto, o Atlético de Madrid, por meio de um comunicado, informou que não venderá o jogador para o rival espanhol.





O argentino, de 26 anos, expressou sua vontade de reforçar o time catalão e passou a viver um momento complicado no Atlético de Madrid. Recentemente, na estreia da equipe no Campeonato Espanhol, ele acabou vaiado pelos torcedores.



Com o fim da janela de transferências, o atleta, que havia ficado de fora de três treinamentos seguidos e sido desfalque contra o Sevilla no Campeonato Espanhol, voltou a ser integrado ao elenco. Na última quarta-feira (9), o argentino entrou em campo e deu uma assistência na derrota do Atlético de Madrid por 2 a 1 para o Liverpool, na Liga dos Campeões.



Sem acerto com o atacante,



Revelado pelo River Plate, Julián Álvarez está no Atlético de Madrid desde 2024, depois de passagem pelo Manchester City. De lá para cá, participou de 109 jogos, anotou 49 gols e deu 18 assistências. Confira também: Matheus Gonçalves critica Al-Ahli por recusas a Vasco e Botafogo O argentino, de 26 anos, expressou sua vontade de reforçar o time catalão e passou a viver um momento complicado no Atlético de Madrid. Recentemente, na estreia da equipe no Campeonato Espanhol, ele acabou vaiado pelos torcedores.Com o fim da janela de transferências, o atleta, que havia ficado de fora de três treinamentos seguidos e sido desfalque contra o Sevilla no Campeonato Espanhol, voltou a ser integrado ao elenco. Na última quarta-feira (9), o argentino entrou em campo e deu uma assistência na derrota do Atlético de Madrid por 2 a 1 para o Liverpool, na Liga dos Campeões.Sem acerto com o atacante, o Barcelona oficializou no início de setembro a contratação de Gabriel Jesus. O brasileiro chegou por cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões) fixos. Ele assinou contrato de três anos com o clube catalão.Revelado pelo River Plate, Julián Álvarez está no Atlético de Madrid desde 2024, depois de passagem pelo Manchester City. De lá para cá, participou de 109 jogos, anotou 49 gols e deu 18 assistências.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Pedro Logato