Dirigente do Barcelona, o luso-brasileiro Deco voltou a abordar o fracasso na negociação com Julián Álvarez. Em entrevista à rádio RAC1, o diretor esportivo negou que a equipe catalã tenha orientado o argentino, de 26 anos, a pedir para sair do Atlético de Madrid.
"Não quero mais falar sobre isso. Fizemos tudo certo. Enviamos uma proposta, mas não houve resposta. Tem havido mais conversa na imprensa do que realidade. Laporta já explicou que conversou com eles de forma respeitosa e clara. E é isso. Não podemos continuar falando da mesma coisa. Há mais pressão social envolvida do que realidade", afirmou Deco.
O Barcelona tinha o sonho de contratar Julián Álvarez e chegou a formalizar uma proposta de cerca de 100 milhões de euros pelo atacante (R$ 600 milhões, na cotação atual). No entanto, o Atlético de Madrid, por meio de um comunicado, informou que não venderá o jogador para o rival espanhol.
O argentino, de 26 anos, expressou sua vontade de reforçar o time catalão e passou a viver um momento complicado no Atlético de Madrid. Recentemente, na estreia da equipe no Campeonato Espanhol, ele acabou vaiado pelos torcedores.
Com o fim da janela de transferências, o atleta, que havia ficado de fora de três treinamentos seguidos e sido desfalque contra o Sevilla no Campeonato Espanhol, voltou a ser integrado ao elenco. Na última quarta-feira (9), o argentino entrou em campo e deu uma assistência na derrota do Atlético de Madrid por 2 a 1 para o Liverpool, na Liga dos Campeões.
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