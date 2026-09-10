Matheus Gonçalves em campo pelo Al-Ahli - Divulgação/Al-Ahli

Matheus Gonçalves em campo pelo Al-AhliDivulgação/Al-Ahli

Publicado 10/09/2026 18:24

Revelado pelo Flamengo, Matheus Gonçalves esteve perto de voltar ao Rio para se juntar a Vasco ou Botafogo, mas o Al-Ahli recusou as ofertas . Diante disso, o atacante se revoltou com a decisão do clube da Arábia Saudita e fez postagem polêmica.

"Mais uma vez, é impossível entender", escreveu o jogador, nesta quinta-feira (10), em publicação na rede social X. Além disso, em sua conta no Instagram, ele apagou todas as fotos com a camisa do Al-Ahli e removeu menção ao clube da biografia do perfil.

Once again, it's impossible to understand. — Matheus Gonçalves (@oficialm10_) September 10, 2026

Com as recusas às propostas dos cariocas, o ponta de 21 anos seguirá na equipe saudita, já que a janela de transferências do país fechou. Vale observar que ele tem sido pouco utilizado neste começo de temporada. Até agora, foram apenas 48 minutos em campo.

A baixa minutagem se dá pelo limite de estrangeiros do futebol da Arábia Saudita. Como o elenco do Al-Ahli ultrapassa a barreira de oito atletas de fora relacionados por partida, o brasileiro tem sido cortado de parte dos confrontos. Por isso, ele via o possível retorno ao Brasil como uma chance de ter mais tempo de jogo.

Perfil do jogador agradava Vasco e Botafogo

Além do desejo de Matheus Gonçalves, de retornar ao futebol do Rio, os dois clubes cariocas também viam com bons olhos sua chegada. Podendo atuar como ponta ou meia-atacante, o atleta tem perfil que supriria carências de ambos os clubes.

O Botafogo demonstrou mais interesse e, por isso, havia apresentado proposta maior. A ideia era trazer o jogador por empréstimo com opção de compra fixada em 12 milhões de euros (R$ 71 milhões). Com a falha na transferência, o Alvinegro acertou com o marroquino Ziyech , que também atua como ponta e meia.