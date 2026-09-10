Matheus Gonçalves em campo pelo Al-AhliDivulgação/Al-Ahli
Once again, it's impossible to understand.— Matheus Gonçalves (@oficialm10_) September 10, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Matheus Gonçalves em campo pelo Al-AhliDivulgação/Al-Ahli
Once again, it's impossible to understand.— Matheus Gonçalves (@oficialm10_) September 10, 2026
Matheus Gonçalves critica Al-Ahli por recusas a Vasco e Botafogo
Insatisfeito com decisão, ponta ex-Flamengo foi às redes sociais reclamar e apagou do perfil todas as fotos com a camisa da equipe saudita
Presidente da Federação Marroquina diz que país sediará final da Copa
Fouzi Lekjaa afirma que Estádio Hassan II receberá a decisão de 2030, enquanto Fifa mantém posição de que escolha ainda não foi oficializada
Sem Cano e Ignácio, Fluminense inicia preparação para pegar o Galo
Tricolor deverá ter mudanças na escalação para partida contra o clube mineiro em partida pelo Brasileirão; Hulk é desfalque certo
Santos encaminha contratação de Philippe Coutinho
Meia, de 34 anos, está sem atuar oficialmente há sete meses e realizará exames médicos antes de assinar contrato com o Peixe
Justiça libera empréstimo e leilão por SAF do Vasco
Cruz-Maltino receberá financiamento de R$ 150 milhões; com processo competitivo, venda a Lamacchia pode finalmente sair do papel
Apresentado pelo Vasco, Lescano relembra chance com Maronda: 'Orgulho'
Meio-campista argentino está regularizado para estrear, revela conversa com Pedro Emanuel e diz como prefere atuar em campo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.