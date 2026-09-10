Samuel Eto'o é o atual presidente da Federação Camaronesa de Futebol - Franck Fife / AFP

Samuel Eto'o é o atual presidente da Federação Camaronesa de FutebolFranck Fife / AFP

Publicado 10/09/2026 16:45

Samuel Eto'o se vê em meio a mais uma controvérsia na sua carreira como dirigente. O presidente da Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot) é acusado por ex-executivos da entidade de ter desviado 567 mil euros (R$ 3,3 milhões), pagos pela Federação Russa após a realização de um amistoso entre as seleções dos dois países em 2023. A Fecafoot foi procurada pelo Estadão, mas não respondeu. O espaço continua aberto.





Um documento timbrado da Fecafoot confirma que o pagamento foi feito a uma conta no nome de Eto'o no Qatar Nacional Bank, em outubro de 2023. A acusação é de que o montante "desapareceu", sem repasse à entidade de Camarões.



Comprovantes obtidos pelo jornal britânico "The Times" apontam duas transferências. Uma de 455 mil euros (R$ 2,6 milhões) e outra de 112 mil euros (R$ 663 mil). O pagamento é referente a 80% da renda de público da partida, vencida pela Rússia, em Moscou. Leia mais: Neymar comenta episódio com torcida do Galo: 'Provocação faz parte' Um documento timbrado da Fecafoot confirma que o pagamento foi feito a uma conta no nome de Eto'o no Qatar Nacional Bank, em outubro de 2023. A acusação é de que o montante "desapareceu", sem repasse à entidade de Camarões.Comprovantes obtidos pelo jornal britânico "The Times" apontam duas transferências. Uma de 455 mil euros (R$ 2,6 milhões) e outra de 112 mil euros (R$ 663 mil). O pagamento é referente a 80% da renda de público da partida, vencida pela Rússia, em Moscou.





"Até onde sei, não há evidências contábeis ou bancárias que demonstrem que os fundos transferidos para a conta pessoal de Samuel Eto’o no Catar foram posteriormente transferidos para uma conta oficial da Fecafoot ou registrados em seus livros contábeis", disse Guibai Gatama, ex-membro do comitê executivo da Fecafoot, ao "The Times". Confira também: Imprensa internacional repercute convocação de Ancelotti: ‘Revolução’ "Até onde sei, não há evidências contábeis ou bancárias que demonstrem que os fundos transferidos para a conta pessoal de Samuel Eto’o no Catar foram posteriormente transferidos para uma conta oficial da Fecafoot ou registrados em seus livros contábeis", disse Guibai Gatama, ex-membro do comitê executivo da Fecafoot, ao "The Times".





O caso foi levado ao comitê de ética da Fifa, mas Gatama disse não ter obtido retorno sobre a situação. O ex-vice-presidente da Fecafoot, Henry Njalla Quan Junior, também acusou Eto’o de envolvimento em manipulação de resultados e abuso de poder. Leia mais: Direitos da Copa do Brasil têm valor recorde com três emissoras O caso foi levado ao comitê de ética da Fifa, mas Gatama disse não ter obtido retorno sobre a situação. O ex-vice-presidente da Fecafoot, Henry Njalla Quan Junior, também acusou Eto’o de envolvimento em manipulação de resultados e abuso de poder.

Trajetória de Samuel Eto'o

Samuel Eto'o começou sua trajetória nas categorias de base na Kadji Sports Academy, de Camarões. Após se destacar, foi transferido ao Real Madrid. Sem espaço na equipe, foi emprestado ao Leganés e ao Espanyol antes de ser vendido ao Mallorca em 2000.



O camaronês foi um dos principais nomes do Mallorca e, durante sua passagem, disputou 162 jogos, anotou 70 gols e deu 19 assistências, além de conquistar uma Copa do Rei na temporada 02/03. Seus bons números fizeram com que o atacante fosse vendido ao Barcelona em 2004.



Pelo Barcelona, Eto'o fez história. O atacante esteve presente no elenco do Barcelona que conquistou a primeira tríplice coroa no futebol espanhol em 08/09. Ao todo, foram 199 jogos, com 130 gols e 38 assistências, além de oito títulos oficiais conquistados, sendo duas Ligas dos Campeões.



Depois do clube catalão, foi vendido à Inter de Milão em 2009, onde conquistou mais uma Liga dos Campeões. O atleta também passou pelo Chelsea, Sampdoria, futebol russo e turco até se aposentar no Qatar SC (CAT) em 2019.

*Informações do estadão Conteúdo