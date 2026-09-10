Samuel Eto'o é o atual presidente da Federação Camaronesa de FutebolFranck Fife / AFP
Um documento timbrado da Fecafoot confirma que o pagamento foi feito a uma conta no nome de Eto'o no Qatar Nacional Bank, em outubro de 2023. A acusação é de que o montante "desapareceu", sem repasse à entidade de Camarões.
Comprovantes obtidos pelo jornal britânico "The Times" apontam duas transferências. Uma de 455 mil euros (R$ 2,6 milhões) e outra de 112 mil euros (R$ 663 mil). O pagamento é referente a 80% da renda de público da partida, vencida pela Rússia, em Moscou.
"Até onde sei, não há evidências contábeis ou bancárias que demonstrem que os fundos transferidos para a conta pessoal de Samuel Eto’o no Catar foram posteriormente transferidos para uma conta oficial da Fecafoot ou registrados em seus livros contábeis", disse Guibai Gatama, ex-membro do comitê executivo da Fecafoot, ao "The Times".
O caso foi levado ao comitê de ética da Fifa, mas Gatama disse não ter obtido retorno sobre a situação. O ex-vice-presidente da Fecafoot, Henry Njalla Quan Junior, também acusou Eto’o de envolvimento em manipulação de resultados e abuso de poder.
Trajetória de Samuel Eto'o
O camaronês foi um dos principais nomes do Mallorca e, durante sua passagem, disputou 162 jogos, anotou 70 gols e deu 19 assistências, além de conquistar uma Copa do Rei na temporada 02/03. Seus bons números fizeram com que o atacante fosse vendido ao Barcelona em 2004.
Pelo Barcelona, Eto'o fez história. O atacante esteve presente no elenco do Barcelona que conquistou a primeira tríplice coroa no futebol espanhol em 08/09. Ao todo, foram 199 jogos, com 130 gols e 38 assistências, além de oito títulos oficiais conquistados, sendo duas Ligas dos Campeões.
Depois do clube catalão, foi vendido à Inter de Milão em 2009, onde conquistou mais uma Liga dos Campeões. O atleta também passou pelo Chelsea, Sampdoria, futebol russo e turco até se aposentar no Qatar SC (CAT) em 2019.
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