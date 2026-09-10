Leandrinho em ação pelo Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos - Divulgação / Sharjah

Leandrinho em ação pelo Sharjah, dos Emirados Árabes UnidosDivulgação / Sharjah

Publicado 10/09/2026 15:07 | Atualizado 10/09/2026 16:25





Em quatro rodadas disputadas, o Sharjah soma três vitórias, nove pontos e ocupa atualmente a quarta colocação da competição. Presente em todos os jogos, Leandrinho vem contribuindo para o bom momento do time e também alcançou recentemente uma marca importante em sua trajetória: 50 jogos como profissional.

Revelado pelo Vasco e com passagem pelas seleções de base do Brasil, Leandrinho vive um início de temporada de destaque pelo Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Contratado no início de 2026, o lateral-esquerdo se firmou como titular da equipe e tem sido importante na boa arrancada do clube na UAE Pro League.Em quatro rodadas disputadas, o Sharjah soma três vitórias, nove pontos e ocupa atualmente a quarta colocação da competição. Presente em todos os jogos, Leandrinho vem contribuindo para o bom momento do time e também alcançou recentemente uma marca importante em sua trajetória: 50 jogos como profissional.

Aos 21 anos, o lateral iniciou sua carreira profissional em 2024 e soma 52 partidas, três gols e duas assistências. Esta é a primeira temporada em que começa um calendário pelo Sharjah, e os números mostram a importância que vem conquistando dentro do clube.



Além da regularidade, Leandrinho aparece entre os principais jogadores da equipe em diferentes estatísticas. O brasileiro é o segundo do elenco em interceptações, com média de 1,3 por partida, e o terceiro em cortes, com dois por duelo. Nos desarmes, ocupa a quinta posição, com média de um por jogo.



O lateral também tem se destacado na construção das jogadas. É o terceiro jogador do Sharjah com maior média de passes certos, com 39 por partida, e aparece ainda entre os principais do plantel em lançamentos, ocupando a quarta posição, com média de 2,3 passes longos certos por duelo.



O bom momento individual acompanha a evolução coletiva do Sharjah. Para Leandrinho, o trabalho realizado diariamente ao lado dos companheiros tem sido fundamental para os resultados positivos neste começo de temporada.



"Graças a Deus, tem sido um início de temporada muito bom. Tenho trabalhado muito juntamente com os meus companheiros, e isso tem sido comprovado nas partidas e nos números. O nosso time tem feito boas partidas, e esse início mostra que a gente pode brigar por grandes coisas nesta temporada. Temos grandes adversários, mas o nosso grupo é forte, e acredito que a gente pode chegar longe."

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Theo Faria