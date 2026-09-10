Leandrinho em ação pelo Sharjah, dos Emirados Árabes UnidosDivulgação / Sharjah
Em quatro rodadas disputadas, o Sharjah soma três vitórias, nove pontos e ocupa atualmente a quarta colocação da competição. Presente em todos os jogos, Leandrinho vem contribuindo para o bom momento do time e também alcançou recentemente uma marca importante em sua trajetória: 50 jogos como profissional.
Além da regularidade, Leandrinho aparece entre os principais jogadores da equipe em diferentes estatísticas. O brasileiro é o segundo do elenco em interceptações, com média de 1,3 por partida, e o terceiro em cortes, com dois por duelo. Nos desarmes, ocupa a quinta posição, com média de um por jogo.
O lateral também tem se destacado na construção das jogadas. É o terceiro jogador do Sharjah com maior média de passes certos, com 39 por partida, e aparece ainda entre os principais do plantel em lançamentos, ocupando a quarta posição, com média de 2,3 passes longos certos por duelo.
"Graças a Deus, tem sido um início de temporada muito bom. Tenho trabalhado muito juntamente com os meus companheiros, e isso tem sido comprovado nas partidas e nos números. O nosso time tem feito boas partidas, e esse início mostra que a gente pode brigar por grandes coisas nesta temporada. Temos grandes adversários, mas o nosso grupo é forte, e acredito que a gente pode chegar longe."
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