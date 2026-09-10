Troféu da Copa do Brasil: torneio tem Tvs definidas para novo ciclo até 2030 - Lucas Figueiredo / CBF

Troféu da Copa do Brasil: torneio tem Tvs definidas para novo ciclo até 2030Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 10/09/2026 14:24

valor recorde de R$ 4,3 bilhões com os direitos vendidos. Após concorrência para o período de 2027 a 2030, Amazon, Grupo Globo e ESPN deram os melhores lances e ficarão responsáveis pelas partidas por esse próximo ciclco.

Copa do Brasil terá um novo modelo de transmissão e, com isso, a CBF conseguiu um. Após concorrência para o período de 2027 a 2030,deram os melhores lances e ficarão responsáveis pelas partidas por esse próximo ciclco.

O novo acordo representa uma valorização significativa dos direitos da competição, de 80% em relação ao último ciclo negociado. As três empresas pagarão aproximadamente R$ 1,08 bilhão por ano em quatro pacotes diferentes.



O novo formato definido pela CBF fez com que aumentasse o número de empresas interessadas, o que ajudou no resultado financeiro histórico. As edições da Supercopa Rei de 2028 a 2031 também estão incluídas nessas negociações.



Quem vai transmitir os jogos da Copa do Brasil



A TV Globo terá direito a 14 jogos do torneio de mata-mata, a partir da quinta fase, quando entram os 20 clubes da Série A do Brasileirão.



Já no pacote de TV paga e pay per view, SporTV e Premiere poderão transmitir partidas desde a primeira fase. Em outro pacote para o mesmo segmento e streaming, a Amazon Prime foi a vencedora junto à ESPN, cujo acordo ainda não foi anunciado porque falta a assinatura do contrato.



No streaming, a Amazon Prime foi a vencedora da disputa, enquanto a GeTV ganhou o pacote que dá direito a postar os melhores momentos das partidas.



Novidades nas transmissões da partidas



A partir do novo ciclo que começa em 2027, a própria CBF ficará responsável por produzir as imagens das transmissões, assim como já acontece em outras cometições internacionais. Desta maneira, será possível que todos os jogos tenham equipes de produção e, consequentemente, possam ir ao ar ao menos na CBF TV, no YouTube.



Outra novidade importante é que, a partir da fase de 16 avos de final, quase todos os jogos terão horários exclusivos, impedindo que haja duas transmissões concorrentes ao mesmo tempo.



Além disso, haverá maior disponibilização de datas, com a inclusão de terça-feira, além das já tradicionais quarta e quinta. Já a partir das quartas de final, os confrontos serão aos finais de semana, com horários previstos para 16h, 18h e 20h.



