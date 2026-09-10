Boxe brasileiro vem ganhando cada vez mais destaque - (Foto: Divulgação)

Boxe brasileiro vem ganhando cada vez mais destaque (Foto: Divulgação)

Publicado 10/09/2026 13:00 | Atualizado 10/09/2026 13:49

O São Paulo Open de Boxe vai reunir atletas de 13 estados entre os dias 21 e 26 de setembro, no CER Edson Arantes do Nascimento, o Pelezão, em São Paulo. A competição será disputada na categoria elite e faz parte do calendário nacional de uma modalidade na qual o Brasil se acostumou a brigar por medalhas nos principais torneios internacionais.



Além das medalhas em disputa, o Open tem peso na temporada porque os resultados obtidos no torneio são contabilizados para o Ranking Nacional. A pontuação acompanha o desempenho dos atletas nas competições ao longo do calendário e aumenta a importância de cada luta disputada na competição.