Boxe brasileiro vem ganhando cada vez mais destaque (Foto: Divulgação)
Além das medalhas em disputa, o Open tem peso na temporada porque os resultados obtidos no torneio são contabilizados para o Ranking Nacional. A pontuação acompanha o desempenho dos atletas nas competições ao longo do calendário e aumenta a importância de cada luta disputada na competição.
O Presidente da Confederação Brasileira de Boxe, Dr. Marcos Brito, destacou a dimensão do campeonato no cenário nacional.
“Além da pontuação para o Ranking Nacional, os resultados também podem ser utilizados como referência para a obtenção da Bolsa Atleta, além de servirem como comprovação da continuidade da prática esportiva para quem já recebe o benefício. Participar do Open SP é mais um passo importante no desenvolvimento e reconhecimento dos nossos atletas”, afirma Marcos Brito.
O boxe brasileiro subiu ao pódio nas últimas quatro edições dos Jogos Olímpicos e mantém sua seleção entre as principais do mundo. Nesse caminho, as competições realizadas no país têm papel importante na preparação dos atletas, principalmente por oferecerem rodagem, confrontos entre diferentes escolas e a oportunidade de observar novos nomes que podem chegar à seleção brasileira.
É nesse ambiente que será disputado o São Paulo Open. A lista de inscritos reúne representantes da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, com disputas masculinas e femininas em diferentes categorias de peso.
A programação começa no dia 21, quando serão realizados o congresso técnico e o sorteio oficial dos confrontos. As lutas terão início no dia seguinte e seguem até 26 de setembro, sempre a partir das 14h, com dois ringues funcionando simultaneamente no Pelezão. Os atletas escalados para cada rodada passarão por pesagem e exames médicos antes dos combates.
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