Aos 17 anos, o atleta mora em Jundiaí (SP) e treina na Ágora Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Aos 17 anos, o atleta mora em Jundiaí (SP) e treina na Ágora Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução)

Publicado 10/09/2026 10:00 | Atualizado 10/09/2026 13:12

Gabriel Tavares Brol começou no Jiu-Jitsu aos 12 anos, dentro de um projeto social em Maceió. Pouco tempo depois, já estava competindo. Hoje, cinco anos mais tarde, vive em Jundiaí, no interior de São Paulo, integra a equipe Ágora Jiu-Jitsu e constrói uma rotina voltada ao alto rendimento.

A trajetória começou no Projeto SuperAção, onde teve o primeiro contato com o esporte. Com apenas um mês de treino, Gabriel Brol participou de uma competição em Maragogi. Mesmo ainda muito novo na modalidade, conseguiu um bom resultado e finalizou uma das lutas em apenas 10 segundos.

Paixão pelo Jiu-Jitsu e sequência da carreira

A partir dali, competir deixou de ser apenas uma novidade e passou a ocupar um espaço cada vez maior em sua vida. Na faixa-branca, Gabriel Brol começou a disputar o maior número de campeonatos que conseguia e acumulou uma sequência positiva de resultados.

Depois, passou a treinar na Kimura Mangabeiras, em Maceió, etapa que considera importante para o amadurecimento técnico e para a construção do próprio estilo.

Outro momento decisivo veio através das redes sociais. Uma de suas finalizações ganhou grande repercussão, ultrapassou a marca de um milhão de visualizações e chegou até ao faixa-preta multicampeão João Miyao, que comentou e explicou a técnica. A exposição ajudou a ampliar o nome do jovem atleta e abriu novas conexões dentro do Jiu-Jitsu.

Foi nesse processo que Gabriel Brol conheceu o advogado e entusiasta do Jiu-Jitsu Eduardo Turris, que passou a participar de sua trajetória esportiva. Mais tarde, o alagoano também teve a oportunidade de integrar a equipe BJJ College, experiência que representou uma nova etapa da carreira e aumentou o contato com uma rotina competitiva mais intensa.

Mas a mudança mais significativa aconteceu fora dos tatames. Gabriel deixou Maceió e passou a viver em São Paulo. Ainda muito jovem, precisou se adaptar à distância da família, aos estudos e às responsabilidades de uma rotina construída em torno do esporte.

Hoje, aos 17 anos, o atleta mora em Jundiaí (SP) e treina na Ágora Jiu-Jitsu, sob orientação do também multicampeão Diogo Reis. A relação com o treinador ocupa um espaço especial nessa nova fase. Gabriel considera Diogo mais do que um professor/técnico e destaca sua influência na disciplina, na responsabilidade e na maneira de enxergar o esporte e a própria vida.

Dentro do tatame, o faixa-azul tenta construir uma identidade bem definida. Seu Jiu-Jitsu é baseado em pressão, avanço constante e busca pela finalização: "Não lutar apenas para ganhar por pontos, mas lutar para impor meu jogo e buscar a vitória através da finalização", destacou.

Esse perfil ofensivo também aparece em resultados recentes, com vitórias rápidas em competições e uma preocupação crescente em desenvolver um jogo No-Gi mais completo.

O próximo desafio será o GP do Turris Invitational, evento marcado para o dia 14 de novembro, no Rio de Janeiro. Gabriel Brol chega ao evento buscando colocar à prova a evolução construída nos últimos anos e continuar avançando em uma carreira que mudou de dimensão em pouco tempo.

A meta para o futuro é chegar ao mais alto nível da faixa-preta e desenvolver um jogo capaz de funcionar em diferentes situações, tanto em pé quanto no chão. Do primeiro treino em um projeto social de Maceió à rotina de alto rendimento em São Paulo, Gabriel Brol ainda está no começo da caminhada.