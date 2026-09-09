AJP Tour Capão da Canoa International Jiu-Jitsu Championship coroou diferentes campeões - (Foto: Divulgação)

AJP Tour Capão da Canoa International Jiu-Jitsu Championship coroou diferentes campeões (Foto: Divulgação)

Publicado 09/09/2026 09:00 | Atualizado 09/09/2026 12:16

O AJP Tour Capão da Canoa International Jiu-Jitsu Championship terminou com a Alliance na liderança do quadro de medalhas após dois dias de disputas no Ginásio Municipal Otto Birlem, em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Realizada nos dias 5 e 6 de setembro, a etapa reuniu cerca de 500 atletas. Os campeões somaram 48 ouros, 28 pratas e 15 bronzes. A Equipe A apareceu logo atrás, com 21 ouros, 18 pratas e seis bronzes.



Na faixa-preta profissional masculina, Cristian Polnov, da New Way Jiu Jitsu, conquistou o título dos 77 kg. João Padilha ficou com a prata e Brucean Ferraz terminou com o bronze. Nos 85 kg, Antonio Souza, da Mestre Julio Secco, foi campeão, seguido por Alexsandro Pilonetto e Bruno Silva.



A competição também teve campeões faixas-preta nas divisões master. Paulo Martins, Daniel Martins, Guilherme Criscuoli e Miller Kucharski venceram no Master 1. No Master 2, os títulos ficaram com Rafael Bonfim e Nardel Zimmermann. Marcos Santos, Guilherme Freitas, Antonio Borba e Carlos Oliveira foram campeões no Master 3, enquanto André Novello, Alex Santos e Edison Neubert subiram ao lugar mais alto do pódio no Master 4. No feminino, Nathalia Rauzer venceu a divisão Master 1 até 55 kg, disputada conjuntamente por faixas marrom e preta.

Para Murilo Lima, secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, a realização da competição mostrou a capacidade de Capão da Canoa de receber eventos internacionais. “Ficamos muito felizes e honrados por receber um evento de nível mundial da AJP Tour. É uma oportunidade para Capão da Canoa receber atletas e público de diferentes lugares e ampliar seu espaço no calendário esportivo”, afirmou.O presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa, Eduardo Sarmento, também acompanhou a competição e chamou atenção para o papel do esporte entre crianças e jovens. “Um evento desse porte é uma conquista para Capão da Canoa. A promoção do esporte como ferramenta de prevenção é muito importante, principalmente pela oportunidade que oferece aos jovens. Precisamos de mais eventos como esse”, disse.Um dos precursores do Jiu-Jitsu na região, Adriano Novaski relacionou a presença do circuito ao crescimento da modalidade e à divulgação do município. “O evento leva o nome da nossa cidade para o Rio Grande do Sul e para outros lugares por meio de uma competição internacional. O Jiu-Jitsu integra, trabalha a autoestima e ajuda na formação das pessoas, além de formar campeões”.Gabriel, proprietário da Superconstrutora, apoiadora da etapa da AJP Tour, disse que a intenção é contribuir para que a competição volte a ser realizada na cidade. “O esporte contribui para a cidadania e movimenta a cidade. Vamos trabalhar para que esse evento seja incluído no calendário de Capão da Canoa, porque traz benefícios para o município”, completou.Sandro Guedes, secretário dos Distritos e ex-secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, avaliou que a presença da AJP beneficiou diferentes setores do município. “Estamos felizes com a realização do evento. Capão da Canoa recebe os atletas, as equipes e o público, e a cidade também ganha com essa movimentação”.À frente da organização da etapa, Luís Brito, presidente do Instituto General de Ensino (IGE) e da Federação de MMA Esportivo do Rio Grande do Sul (FMMAERS), comemorou a participação dos atletas e a movimentação registrada na cidade durante o fim de semana. “Recebemos cerca de 500 atletas e tivemos mais de 2 mil pessoas circulando durante o evento, o que movimentou hotéis, restaurantes e outros serviços de Capão da Canoa. A presença e o apoio do poder público também mostraram como a cidade abraçou a AJP. Ficamos muito satisfeitos com o resultado e já temos vontade de voltar para realizar uma nova etapa aqui”, encerrou Brito.