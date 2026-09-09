Bruno Bastos conquistou sua terceira medalha de ouro no Mundial Master de Jiu-Jitsu da IBJJF - (Foto: Divulgação)

Bruno Bastos conquistou sua terceira medalha de ouro no Mundial Master de Jiu-Jitsu da IBJJF(Foto: Divulgação)

Publicado 09/09/2026 08:00 | Atualizado 09/09/2026 12:29

Bruno Bastos voltou ao topo do Mundial Master de Jiu-Jitsu da IBJJF. O experiente professor e faixa-preta conquistou, no último final de semana, em Las Vegas (EUA), o título da categoria Master 4 peso-pesadíssimo após vencer quatro lutas em sua campanha. O resultado marcou o terceiro ouro do atleta na competição, onde já havia sido campeão em 2013 e 2020.

Em entrevista ao Recorte da Luta, Bruno Bastos celebrou a conquista e revelou que o caminho até o título foi marcado por uma preparação especial, principalmente pelas questões de saúde enfrentadas nos últimos tempos. O professor destacou o trabalho de sua equipe multidisciplinar e fez questão de agradecer aos profissionais que o acompanham, além dos alunos, filhos e, principalmente, sua esposa, Petya, pelo suporte durante o processo.

"Estou muito feliz com essa conquista no Mundial Master. Uma preparação que não foi fácil. Já são 36 anos de Jiu-Jitsu, então o corpo sente um pouco e vocês viram também que eu falei sobre o fato de ter vencido a diabetes tipo 2. Tive a ajuda primordial da minha nutricionista, Nathalia Chantre, que foi uma pessoa chave na luta contra essa doença. Também destaco o meu preparador físico, Jarret Jones, que fez uma preparação voltada para as limitações que eu apresentava. Eu não acho que estou 100% ainda, mas eu queria muito competir, queria muito ganhar e mostrar superação para os meus filhos, meus alunos e, principalmente para a minha esposa, Petya, que me deu apoio e suporte total a todo momento, e não deixou eu desistir de mim e do Jiu-Jitsu. Então, agradeço a todos pelo suporte e pelas mensagens de apoio", celebrou Bruno Bastos.

Dentro do tatame, o faixa-preta precisou superar quatro adversários até garantir a medalha de ouro. Bruno Bastos relembrou os principais momentos da campanha, desde a primeira luta, quando enfrentou um velho conhecido da categoria Master, até a final. Em mais uma batalha de superação ao longo do torneio, o brasileiro conseguiu manter o controle dos combates e confirmar mais um título mundial para o seu já vitorioso currículo.

"Eu fiz quatro lutas e todas elas foram duras. Na primeira, enfrentei o Julio, da Six Blades, que eu já tinha enfrentado quando éramos Master 2, e eu consegui derrubar e controlar a luta dali. Depois a luta ficou em pé, mas segui controlando. Na segunda luta, eu consegui derrubar e passar a guarda do meu adversário e me senti muito bem na questão técnica. Fisicamente eu já estava bem cansado, mas fui para a semifinal contra um atleta muito bom, para quem já havia perdido e também vencido. Consegui controlar a luta em pé também e teve uma hora que quase derrubei ele, e acho que isso definiu a luta ao meu favor", explicou Bruno, antes de concluir:

"Na final enfrentei o Rubens, que é um craque da guarda laçada, que eu defendi bem e tentei passar até o final. Terminou empatado, ele reclamou com o árbitro de alguma coisa e levou uma punição. De novo a medalha veio para mim e estou muito feliz com tudo isso. Vou tentar competir esse ano ainda, vamos ver o que vai acontecer", finalizou.

Com uma longa e vitoriosa trajetória na arte suave, Bruno Bastos deixa Las Vegas com mais um título mundial na coleção e a sensação de ter superado não apenas quatro adversários, mas também as dificuldades que marcaram sua preparação. E, como o próprio campeão adiantou, a temporada competitiva ainda pode reservar novos desafios antes do fim de 2026.