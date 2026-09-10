Diretor de futebol do Flamengo, José Boto elogiou Samuel Lino, convocado para a seleção brasileiraMarcelo Cortes / Flamengo

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Hugo Perruso
José Boto admitiu um gosto agridoce para o Flamengo com as convocações de Pedro e Samuel Lino para a seleção brasileira. O diretor de futebol vê os dois nomes na lista de Carlo Ancelotti como algo bom para o moral dos jogadores, mas também admite que torna-se um problema para o Rubro-Negro.
Isso porque terá ambos mais desgastados num período de descanso sem jogos. Além disso, não saberá se poderá contar com eles na volta do Brasileirão.
"É com muita felicidade que recebemos sempre as convocatórias dos nossos jogadores. É bom para eles. Para o Flamengo às vezes não é tão bom, são viagens desgastantes, mas nós também pensamos na felicidade dos nossos jogadores", disse o dirigente português em Quito, onde a delegação rubro-negra está.
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Se Pedro já tem uma história na seleção brasileira, Samuel Lino tem uma grande oportunidade nos amistosos contra Austrália e Índia. Afinal, poderá ser observado mais uma vez por Ancelotti, que o convocou em 2025 e o colocou em campo para jogar apenas na altitude, contra a Bolívia.
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Em grande fase, o atacante é um dos destaques do Flamengo e a convocação é um reconhecimento ao trabalho, segundo Boto.
"Eu acho que é mais do que justa. É um jogador que está realmente num momento fantástico, e que tem coisas diferentes de outros jogadores. Potência, drible, velocidade e com uma consciência tática muito grande. Está entre os melhores do futebol brasileiro", elogiou o diretor.

Programação da Seleção pode afetar o Flamengo 

Pedro e Samuel Lino estarão à disposição do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, em 20 de setembro, e se apresentam no dia seguinte à seleção brasileira. A tendência é que possam ficar à disposição de Leonardo Jardim contra o Santos, no dia 8 de outubro, mas o aproveitamento deles dependerá de como retornarão.
Afinal, o Brasil joga contra a Índia em 3 de outubro, na cidade indiana de Calcutá. E a delegação terá uma longa viagem de retorno ao Brasil.
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Diretor de futebol do Flamengo, José Boto elogiou Samuel Lino, convocado para a seleção brasileira
Samuel Lino
Samuel Lino