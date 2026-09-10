Diretor de futebol do Flamengo, José Boto elogiou Samuel Lino, convocado para a seleção brasileiraMarcelo Cortes / Flamengo
Boto aprova convocações, mas admite: 'Para o Fla às vezes não é tão bom'
Dirigente vê como positivo para Lino e Pedro estarem na seleção brasileira, mas lembra desgaste que eles terão com viagem
Boto aprova convocações, mas admite: 'Para o Fla às vezes não é tão bom'
Dirigente vê como positivo para Lino e Pedro estarem na seleção brasileira, mas lembra desgaste que eles terão com viagem
Arrascaeta espera ‘jogo perfeito’ do Flamengo contra o Del Valle
Meia-atacante analisou o confronto de ida das quartas de final da Libertadores; embate será na altitude de Quito, no Equador
Del Valle x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem
Rubro-Negro entrará em campo nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Equador, na ida das quartas de final da Libertadores
Jardim vai considerar desgaste para definir escalação do Flamengo
Rubro-Negro enfrenta o Independiente Del Valle, do Equador, nesta quinta-feira (10), na altitude de Quito, pela Libertadores
Em grande fase no Flamengo, Samuel Lino celebra nova chance na Seleção
Atacante foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia, entre o fim de setembro e início de outubro
Convocado por Ancelotti, Pedro ganha força na disputa pela camisa 9
Atacante do Flamengo aparece ao lado de Endrick e João Pedro entre as opções para o ataque neste início de ciclo na Seleção
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