Arrascaeta em ação durante treino do Flamengo, em Quito - Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta em ação durante treino do Flamengo, em QuitoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/09/2026 12:58

O Flamengo terá a vantagem de decidir a classificação ao lado da torcida. O confronto de volta contra o Independiente del Valle (EQU) acontecerá na próxima semana, dia 17, no mesmo horário, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga será nos pênaltis.