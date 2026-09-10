Arrascaeta em ação durante treino do Flamengo, em QuitoGilvan de Souza / Flamengo
“Vai ser muito difícil, contra um time que joga muito bem aqui na altitude. Temos que fazer um jogo perfeito. Vamos tentar fazer o que fizemos nos últimos jogos. Acredito que temos melhorado bastante, mas ainda há coisas para evoluir”, disse o meia-atacante, em entrevista ao canal oficial do clube.
“É um jogo diferente, com outras características. Temos que estar preparados”, complementou.
O Rubro-Negro passa por bom momento sob o comando de Leonardo Jardim e vem de três vitórias consecutivas, sobre Botafogo (3 a 0), Mirassol (2 a 0) e Remo (1 a 0).
O Flamengo terá a vantagem de decidir a classificação ao lado da torcida. O confronto de volta contra o Independiente del Valle (EQU) acontecerá na próxima semana, dia 17, no mesmo horário, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga será nos pênaltis.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.