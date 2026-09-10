Arrascaeta em ação durante treino do Flamengo, em QuitoGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Destaque do Flamengo, Arrascaeta comentou o que espera do duelo com o Independiente del Valle (EQU), na ida das quartas de final da Libertadores. A bola vai rolar nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar.
Leia mais: Jardim vai considerar desgaste para definir escalação do Flamengo

“Vai ser muito difícil, contra um time que joga muito bem aqui na altitude. Temos que fazer um jogo perfeito. Vamos tentar fazer o que fizemos nos últimos jogos. Acredito que temos melhorado bastante, mas ainda há coisas para evoluir”, disse o meia-atacante, em entrevista ao canal oficial do clube.

“É um jogo diferente, com outras características. Temos que estar preparados”, complementou.

O Rubro-Negro passa por bom momento sob o comando de Leonardo Jardim e vem de três vitórias consecutivas, sobre Botafogo (3 a 0), Mirassol (2 a 0) e Remo (1 a 0).
Leia mais: Em grande fase no Flamengo, Samuel Lino celebra nova chance na Seleção

O Flamengo terá a vantagem de decidir a classificação ao lado da torcida. O confronto de volta contra o Independiente del Valle (EQU) acontecerá na próxima semana, dia 17, no mesmo horário, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga será nos pênaltis.