Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
O 'As', da Espanha, foi nessa linha com "Ancelotti revoluciona o Brasil. 16 novos acontecimentos!" O periódico citou o fiasco da equipe nacional, que acabou se despedindo da Copa ainda nas oitavas de final com derrota para a Noruega e enfatizou que "a verdadeira era de 'Carletto' na seleção começa agora".
Na lista, o Corinthians foi o clube que cedeu mais jogadores (Hugo Souza, Matheuzinho e Bruno Bidon), enquanto o Flamengo, atual líder do Campeonato Brasileiro, emplacou dois jogadores: os atacantes Pedro e Samuel Lino. Entre os remanescentes da última Copa, o protagonismo deve ficar com Vini Jr (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona).
O 'Mundo Deportivo', também da Espanha, seguiu a linha parecida e acrescentou que o país já está focado no próximo Mundial: "Ancelotti revoluciona o Brasil e já mira a Copa de 2030". Segundo o veículo, o treinador vai "lançar uma nova geração e aproveitar o período de quatro anos para construir a equipe com mais tempo do que teve na preparação para a Copa de 2026".
Em Portugal, o jornal 'A Bola' também classificou as mudanças de Ancelotti como uma revolução para resgatar o futebol brasileiro, que não vence uma Copa do Mundo desde a edição de 2002, na Coreia e no Japão, quando a Seleção foi comandada pelo então treinador Luiz Felipe Scolari.
O jornal deu destaque em sua edição para Samuel Lino. Principal nome do Flamengo nos últimos meses com gols decisivos, o jogador teve uma passagem pelo Gil Vicente: "Surpresa na revolução de Ancelotti".
Os convocados de Carlo Ancelotti
Hugo Souza - Corinthians
Pedro Morisco - Coritiba
Otávio - Cruzeiro
Arthur Dias - Athletico-PR
Douglas Santos - Zenit
Gabriel Magalhães - Arsenal
Jair - Nottingham Forest
Marquinhos - PSG
Matheuzinho - Corinthians
Mauro Júnior - PSV
Vitor Reis - Manchester City
Wesley - Roma
Andrey Santos - Manchester United
Breno Bidon - Corinthians
Bruno Guimarães - Arsenal
Danilo - Botafogo
Douglas Luiz - Juventus
Gabriel Bontempo - Santos
Endrick - Real Madrid
Estêvão - Chelsea
João Pedro - Chelsea
Pedro - Flamengo
Raphinha - Barcelona
Rayan - Bournemouth
Samuel Lino - Flamengo
Vini Jr - Real Madrid
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