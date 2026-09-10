Everton Cebolinha em treino pelo Santos - Foto: Raul Baretta

Everton Cebolinha em treino pelo SantosFoto: Raul Baretta

Publicado 10/09/2026 15:02





"Eu pedi para o Boto e o professor Leonardo Jardim para que não me colocassem contra o Remo, porque tinha negociações com clubes brasileiros e poderia me prejudicar. Vi, sim, a entrevista do Boto, mas não teve exclusão. Eu senti que era meu momento de buscar novos ares e vi que no Flamengo não teria essa oportunidade", disse.



"No ano passado, eu terminei bem. Acho que comecei bem e creio que merecia jogar, e isso acabou me chateando um pouco. Disse que gostaria de procurar novos ares, mas sempre respeitando o clube e dando meu máximo. Não creio que me excluí, creio que precisava jogar e não teria oportunidade de buscar protagonismo, e aqui no Santos teria essa oportunidade", completou. Nova contratação do Santos, Everton Cebolinha foi apresentado nesta quinta-feira (10). O atacante falou sobre sua passagem pelo Flamengo e afirmou ter se chateado nos meses finais no Rubro-Negro. Ele também negou a afirmação do diretor José Boto sobre se "excluir" do elenco."Eu pedi para o Boto e o professor Leonardo Jardim para que não me colocassem contra o Remo, porque tinha negociações com clubes brasileiros e poderia me prejudicar. Vi, sim, a entrevista do Boto, mas não teve exclusão. Eu senti que era meu momento de buscar novos ares e vi que no Flamengo não teria essa oportunidade", disse."No ano passado, eu terminei bem. Acho que comecei bem e creio que merecia jogar, e isso acabou me chateando um pouco. Disse que gostaria de procurar novos ares, mas sempre respeitando o clube e dando meu máximo. Não creio que me excluí, creio que precisava jogar e não teria oportunidade de buscar protagonismo, e aqui no Santos teria essa oportunidade", completou.





Cebolinha foi oficializado na última quarta-feira (9). O atacante assinou contrato com o Peixe até o fim do ano, com opção de renovação por mais duas temporadas. O atleta já treinou com o elenco, e a expectativa é que possa estrear já no próximo sábado (12), contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Leia mais: Boto aprova convocação de Lino, mas admite: 'Para o Fla não é tão bom' Cebolinha foi oficializado na última quarta-feira (9). O atacante assinou contrato com o Peixe até o fim do ano, com opção de renovação por mais duas temporadas. O atleta já treinou com o elenco, e a expectativa é que possa estrear já no próximo sábado (12), contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Negociação com outras equipes

Além do Santos, Cebolinha estava na mira do Krasnodar, da Rússia, e do Botafogo. Era do desejo do atleta retornar à Europa, mas, sem sucesso, optou por jogar no Santos.



"Tinha desejo de atuar na Europa e situação encaminhada para ir para um clube russo. Decidi que não seria o melhor movimento. Aqui tem o Gabi e o Ney, mas vi que todo o elenco me daria a oportunidade de ajudar. Senti que precisava vir e o desejo do clube de contar comigo. Ficou fácil de decidir o melhor movimento", afirmou.

Passagem pelo Flamengo

Contratado em 2022, Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em uma negociação que custou 16 milhões de euros. Desde então, disputou 193 jogos, marcou 21 gols e deu 26 assistências. Nos últimos anos, sofreu com problemas físicos e perdeu espaço. Em 2026, fez 28 partidas, com três gols e duas assistências.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Theo Faria