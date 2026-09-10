Everton Cebolinha em treino pelo SantosFoto: Raul Baretta
"Eu pedi para o Boto e o professor Leonardo Jardim para que não me colocassem contra o Remo, porque tinha negociações com clubes brasileiros e poderia me prejudicar. Vi, sim, a entrevista do Boto, mas não teve exclusão. Eu senti que era meu momento de buscar novos ares e vi que no Flamengo não teria essa oportunidade", disse.
"No ano passado, eu terminei bem. Acho que comecei bem e creio que merecia jogar, e isso acabou me chateando um pouco. Disse que gostaria de procurar novos ares, mas sempre respeitando o clube e dando meu máximo. Não creio que me excluí, creio que precisava jogar e não teria oportunidade de buscar protagonismo, e aqui no Santos teria essa oportunidade", completou.
Cebolinha foi oficializado na última quarta-feira (9). O atacante assinou contrato com o Peixe até o fim do ano, com opção de renovação por mais duas temporadas. O atleta já treinou com o elenco, e a expectativa é que possa estrear já no próximo sábado (12), contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.
Negociação com outras equipes
"Tinha desejo de atuar na Europa e situação encaminhada para ir para um clube russo. Decidi que não seria o melhor movimento. Aqui tem o Gabi e o Ney, mas vi que todo o elenco me daria a oportunidade de ajudar. Senti que precisava vir e o desejo do clube de contar comigo. Ficou fácil de decidir o melhor movimento", afirmou.
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