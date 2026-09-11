Castillo ganha nova chance
Léo Pereira cita sensação horrível na altitude e alfineta Conmebol
Zagueiro fez um dos gols do Flamengo na vitória por 2 a 0 em Quito que encaminhou classificação para a semifinal da Libertadores
Vasco oficializa acerto com zagueiro Gabriel Pereira
Jogador, de 26 anos, chegou ao Rio de Janeiro com familiares para fazer exames médicos; atleta será emprestado por clube dinamarquês
Flamengo bate Del Valle e coloca um pé na semifinal da Libertadores
Rubro-Negro superou pressão dos equatorianos no primeiro tempo, deslanchou depois do intervalo e conseguiu vitória imponente
Infantino já teria votos suficientes para alcançar reeleição na Fifa
Ítalo-suíço, de 56 anos, teve sua credibilidade abalada depois de apresentar a proposta que buscava investimento privado na Fifa
Entregadora dá queixa contra John Kennedy, do Fluminense, por ameaça
Atacante, de 24 anos, passou por procedimento cirúrgico no joelho e não deverá entrar em campo pelo Tricolor na atual temporada
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