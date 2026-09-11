Publicado 11/09/2026 00:00

Castillo virou quarta opção no ataque do Fluminense e não entrou em campo com Marcão, mas vê uma luz no fim do túnel. O centroavante argentino pode aproveitar os desfalques de Hulk e Germán Cano contra o Atlético- MG, amanhã, para buscar uma virada de chave.

O argentino surge como única opção de centroavante para a partida às 16h na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. Sua utilização ainda não está garantida, pois Kevin Serna pode ser utilizado como um nove, mas as chances de Castillo são grandes.

O atacante está devendo desde que chegou, apesar da grande expectativa após sua contratação junto ao Lanús. Reforço mais caro da história tricolor, custando 10 milhões de dólares (cerca de R$ 51,7 milhões), o camisa 19 chegou para ser a solução no ataque, mas marcou apenas três gols em 21 partidas.

Por isso, desde o fim da Copa do Mundo, só entrou duas vezes, nos empates com o Botafogo (1 a 1) e Independiente Rivadávia (0 a 0), ainda com Zubeldía.

A primeira chance com Marcão pode surgir por causa de uma série de desfalques no ataque. Titular da equipe, Hulk não poderá jogar contra o Galo por causa de uma cláusula no contrato.

Na negociação, ficou combinado que o atacante não pode enfrentar o ex- clube em Minas no ano. Com isso, o Flu terá um desfalque de peso, já que o craque fez quatro gols e deu duas assistências nos últimos seis jogos.

Além de Hulk, o time não terá Cano, que sofreu uma lesão na vitória por 2 a 0 sobre o Platense, terça-feira, pela Libertadores.

Outra baixa é John Kennedy, artilheiro do clube no ano com 15 gols, não deve mais atuar na temporada por uma lesão no joelho sofrida contra o Vasco, na Copa do Brasil.