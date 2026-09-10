Rafael Navarro celebra gol pelo St. Louis City, da MLS - Reprodução / X @stlCITYsc

Rafael Navarro celebra gol pelo St. Louis City, da MLSReprodução / X @stlCITYsc

Publicado 10/09/2026 16:40

Botafogo Rafael Navarro foi decisivo no empate em 2 a 2 com o Portland Timbers, fora de casa, nesta quarta-feira (9). O brasileiro marcou os dois gols da equipe e teve papel fundamental na manutenção de uma longa invencibilidade.



Com o resultado, o time norte-americano chegou a 15 partidas sem perder e se manteve na sexta colocação da Conferência Oeste. Navarro, inclusive, alcançou a marca de 13 gols e cinco assistências na temporada, números que reforçam o bom momento vivido pelo atacante desde o início de sua passagem pelos Estados Unidos. Em sua primeira partida entre os titulares do St. Louis City, o ex-Rafael Navarro foi decisivo no empate em 2 a 2 com o Portland Timbers, fora de casa, nesta quarta-feira (9). O brasileiro marcou os dois gols da equipe e teve papel fundamental na manutenção de uma longa invencibilidade.Com o resultado, o time norte-americano chegou a 15 partidas sem perder e se manteve na sexta colocação da Conferência Oeste. Navarro, inclusive, alcançou a marca de 13 gols e cinco assistências na temporada, números que reforçam o bom momento vivido pelo atacante desde o início de sua passagem pelos Estados Unidos.

Contratado pelo Colorado Rapids em transferência recorde na MLS, ele já havia feito sua primeira aparição pelo novo clube no último sábado (5), quando entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Vancouver Whitecaps. Agora, em sua primeira oportunidade como titular, o camisa 9 deu sequência ao bom momento e mostrou rápida adaptação à nova equipe.



"Foi uma noite muito especial. Marcar dois gols logo na minha primeira partida como titular pelo St. Louis é algo que vou guardar com muito carinho. Ao mesmo tempo, fica aquela sensação de que poderíamos ter saído com a vitória, principalmente porque estivemos à frente duas vezes. Mas o mais importante é continuar trabalhando e manter essa sequência que o grupo vem construindo", afirmou.

, ele já havia feito sua primeira aparição pelo novo clube no último sábado (5), quando entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Vancouver Whitecaps. Agora, em sua primeira oportunidade como titular, o camisa 9 deu sequência ao bom momento e mostrou rápida adaptação à nova equipe."Foi uma noite muito especial. Marcar dois gols logo na minha primeira partida como titular pelo St. Louis é algo que vou guardar com muito carinho. Ao mesmo tempo, fica aquela sensação de que poderíamos ter saído com a vitória, principalmente porque estivemos à frente duas vezes. Mas o mais importante é continuar trabalhando e manter essa sequência que o grupo vem construindo", afirmou.

Navarro precisou de apenas 34 segundos de jogo para balançar as redes, aproveitando um cruzamento para abrir o placar. O Portland empatou com o norueguês Velde ainda na etapa inicial, mas o ex-Botafogo voltou a colocar o St. Louis em vantagem aos 51 minutos, desta vez completando de cabeça. No minuto final da partida, os mandantes voltaram a igualar o marcador.



O atacante agora se prepara para um momento especial: sua primeira partida diante da torcida do St. Louis City. A equipe volta a campo no próximo sábado (12), quando recebe o Minnesota United. Na próxima semana, o brasileiro também terá a oportunidade de reencontrar o Colorado Rapids, seu ex-clube, pela semifinal da Copa dos Estados Unidos.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de João Vitor Cravo