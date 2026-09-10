Projeto do Estádio Hassan II, localizado no Marrocos - Divulgação / Populous

Projeto do Estádio Hassan II, localizado no MarrocosDivulgação / Populous

Publicado 10/09/2026 18:15 | Atualizado 10/09/2026 18:42



O presidente da Real Federação Marroquina de Futebol, Fouzi Lekjaa, afirmou nesta quinta-feira (10) que o Marrocos sediará a final da Copa do Mundo de 2030. Segundo o dirigente, a decisão será disputada na província de Benslimane, onde está em construção o Estádio Hassan II, arena que promete receber até 115 mil torcedores.

A declaração, porém, não representa uma definição oficial sobre a sede da partida. Segundo informações do 'ge', a Fifa informou que uma decisão oficial ainda será tomada.



O estádio citado pelo presidente da entidade marroquina integra um projeto estimado em 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5 bilhões) e seria o maior do mundo. A previsão é que as obras sejam concluídas em 2028, dois anos antes do Mundial.

A Copa do Mundo de 2030 terá Espanha, Portugal e Marrocos como sedes. Em celebração aos 100 anos da primeira edição do torneio, realizada em 1930, a competição também terá jogos de abertura na América do Sul, em Argentina, Paraguai e Uruguai, que conquistou o título inaugural como anfitrião.



O torneio está previsto para acontecer entre 13 de junho e 21 de julho de 2030. Ao todo, 20 estádios estão cotados para receber partidas nos três países-sede: 11 na Espanha, seis no Marrocos e três em Portugal.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato