Coutinho deixou o Vasco em fevereiro - Matheus Lima / Vasco

Coutinho deixou o Vasco em fevereiroMatheus Lima / Vasco

Publicado 10/09/2026 17:41





Coutinho não atua em um jogo oficial há sete meses, depois de rescindir com o Vasco. Na ocasião, fez sua última partida pelo Cruz-Maltino em 14 de fevereiro, no empate por 1 a 1 diante do Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca, em São Januário. O Santos encaminhou a contratação de Philippe Coutinho, ex-Vasco . O meia, de 34 anos, que defendeu o Vasco até fevereiro, deve realizar exames médicos na próxima sexta-feira (11) para assinar contrato com o Peixe até o final de 2026. A informação é do 'GE'.Coutinho não atua em um jogo oficial há sete meses, depois de rescindir com o Vasco. Na ocasião, fez sua última partida pelo Cruz-Maltino em 14 de fevereiro, no empate por 1 a 1 diante do Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca, em São Januário.





A contratação do meia é um pedido de Neymar. O camisa 10 do Santos vem sendo um intermediador para a vinda do atleta para o Santos. Ambos se conhecem desde a base e foram estrelas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.



Caso seja oficializado, essa será a quinta contratação do Santos nesta janela de transferências. Anteriormente, a equipe já oficializou as chegadas do meio-campista Lima, do volante Arthur, do atacante Everton Cebolinha e do lateral-direito Rodinei.



As novas contratações chegam num momento decisivo da temporada para o Peixe. A equipe ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. Já na Sul-Americana, o clube paulista está a um passo da classificação após vencer o Atlético-MG por 2 a 0 na última quarta-feira (9), na Vila Belmiro. Na ocasião, Willian Arão e Christian Oliva fizeram os gols da equipe. Leia mais: Justiça libera empréstimo e leilão por SAF do Vasco A contratação do meia é um pedido de Neymar. O camisa 10 do Santos vem sendo um intermediador para a vinda do atleta para o Santos. Ambos se conhecem desde a base e foram estrelas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.Caso seja oficializado, essa será a quinta contratação do Santos nesta janela de transferências. Anteriormente, a equipe já oficializou as chegadas do meio-campista Lima, do volante Arthur, do atacante Everton Cebolinha e do lateral-direito Rodinei.As novas contratações chegam num momento decisivo da temporada para o Peixe. A equipe ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. Já na Sul-Americana, o clube paulista está a um passo da classificação após vencer o Atlético-MG por 2 a 0 na última quarta-feira (9), na Vila Belmiro. Na ocasião, Willian Arão e Christian Oliva fizeram os gols da equipe.

Relembre a passagem de Phillipe Coutinho no Vasco:

Philippe Coutinho é cria das categorias de base do Vasco e sempre foi visto como uma das maiores promessas do Cruz-Maltino. O meio-campista recebeu as primeiras oportunidades na equipe principal em 2009, com 17 anos de idade.



O atleta permaneceu na equipe até 2010, quando foi vendido para a Inter de Milão. Na primeira passagem, atuou em 44 jogos, anotou cinco gols e distribuiu 11 assistências. Pela Europa, além da equipe italiana, passou por Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Aston Villa, além do Al Duhail (CAT).



Coutinho retornou ao Vasco em julho de 2024. O atleta chegou cheio de expectativa da torcida e teve uma apresentação festiva para os torcedores em São Januário.



No entanto, o atleta rescindiu com o clube em 2025 para cuidar da saúde mental. As cobranças por parte do torcedor cruz-maltino pesaram para a quebra antecipada do vínculo. Durante sua passagem, foram 81 jogos, 17 gols e 7 assistências, além de chegar à final da Copa do Brasil pelo Cruz-Maltino.