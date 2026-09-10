Flamengo está escalado para jogo da Libertadores - Divulgação / Flamengo

Flamengo está escalado para jogo da LibertadoresDivulgação / Flamengo

Publicado 10/09/2026 20:40

O camisa 9 foi um dos convocados para defender a seleção brasileira nos primeiros amistosos depois da Copa do Mundo. Além dele, Samuel Lino, que segue como titular do Flamengo, também foi chamado por Carlo Ancelotti.

O Flamengo foi escalado com: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Lucas Paquetá, que foi convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, também ficou como opção no banco de reservas. Leonardo Jardim escalou o Rubro-Negro com Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio-campo.

Como esperado, o Flamengo conta com o retorno de Gonzalo Plata, que foi reintegrado após cancelamento da negociação com o Dínamo Moscou, da Rússia. O equatoriano fica como opção para Leonardo Jardim no banco de reservas. Por outro lado, o volante Evertton Araújo é desfalque por lesão. O lateral Alex Sandro também é ausência também por contusão.

O Rubro-Negro passa por bom momento sob o comando de Leonardo Jardim e vem de três vitórias consecutivas, sobre Botafogo (3 a 0), Mirassol (2 a 0) e Remo (1 a 0). Os resultados positivos fizeram o clube carioca assumir a liderança do Brasileiro, ultrapassando o Palmeiras.

Após enfrentar o time equatoriano, o Flamengo retorna para o Rio de Janeiro e terá uma sequência de jogos em casa. O Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, no domingo (13), às 17h30, no Maracanã.

O Flamengo terá a vantagem de decidir a classificação ao lado da torcida. O confronto de volta contra o Independiente del Valle (EQU) acontecerá na próxima semana, dia 17, no mesmo horário, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga será nos pênaltis.