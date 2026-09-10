Flamengo está escalado para jogo da LibertadoresDivulgação / Flamengo
Com Pedro no banco, Flamengo está escalado para encarar o Del Valle
Bruno Henrique foi escolhido como titular por Leonardo Jardim para partida no Equador; Lucas Paquetá ficou com opção no banco
Flamengo bate Del Valle e coloca um pé na semifinal da Libertadores
Rubro-Negro superou pressão dos equatorianos no primeiro tempo, deslanchou depois do intervalo e conseguiu vitória imponente
Com Pedro no banco, Flamengo está escalado para encarar o Del Valle
Bruno Henrique foi escolhido como titular por Leonardo Jardim para partida no Equador; Lucas Paquetá ficou com opção no banco
Boto aprova convocações, mas admite: 'Para o Fla às vezes não é tão bom'
Dirigente vê como positivo para Lino e Pedro estarem na seleção brasileira, mas lembra desgaste que eles terão com viagem
Arrascaeta espera ‘jogo perfeito’ do Flamengo contra o Del Valle
Meia-atacante analisou o confronto de ida das quartas de final da Libertadores; embate será na altitude de Quito, no Equador
Del Valle x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem
Rubro-Negro entrará em campo nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Equador, na ida das quartas de final da Libertadores
Jardim vai considerar desgaste para definir escalação do Flamengo
Rubro-Negro enfrenta o Independiente Del Valle, do Equador, nesta quinta-feira (10), na altitude de Quito, pela Libertadores
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