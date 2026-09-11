Hakim Ziyech posa com bandeira do Botafogo ao chegar no RioVitor Silva / Botafogo
Botafogo
As primeiras contratações foram dos goleiros Walerson e Gabriel Batista, uma posição que estava fragilizada no Glorioso e com bastante cobrança da torcida. Com a chegada dos novos arqueiros, a equipe teve uma reformulação na posição: Neto e Raul saíram da equipe, enquanto Léo Linck foi emprestado.
Para a defesa, a equipe também trouxe o lateral Paulinho e os zagueiros Lucas Monzón e Arthur Chaves. No meio-campo, chegou o volante Domingos Duarte.
No ataque, o Alvinegro se reforçou com um nome de peso. Na última quinta-feira (10), foi anunciada a chegada do marroquino Hakim Ziyech, campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea. Além disso, o ídolo da equipe, Tiquinho Soares, retornou para fazer sua segunda passagem pelo clube. Danilo Pereira também é mais um reforço para o ataque.
Vasco
Para o meio-campo, a equipe foi buscar dois nomes do futebol argentino: Santiago Sosa, que pertencia ao Racing, e Alan Lescano, do Argentinos Juniors. No ataque, oficializou a chegada de Facundo Colidio e Bruno Duarte, que já fizeram suas estreias pela equipe.
Flamengo
Além do argentino, o Flamengo também oficializou a chegada do equatoriano Anthony Valencia. O atleta chegou para substituir o compatriota Gonzalo Plata, que estava a caminho do Dínamo Moscou, da Rússia. No entanto, o clube russo voltou atrás na negociação após alegar uma lesão no joelho direito do atacante.
Fluminense
O último reforço da equipe na janela de meio do ano foi o retorno do zagueiro Thiago Silva. O zagueiro vem para a sua terceira passagem pelo Tricolor e vem sendo peça fundamental para o treinador Marcão, dentro e fora dos gramados. O Tricolor teve uma baixa: o volante Facundo Bernal, que se transferiu para o Real Betis.
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