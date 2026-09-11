Hakim Ziyech posa com bandeira do Botafogo ao chegar no Rio - Vitor Silva / Botafogo

Hakim Ziyech posa com bandeira do Botafogo ao chegar no RioVitor Silva / Botafogo

Publicado 11/09/2026 20:20

Vasco, Botafogo e A janela de transferências do segundo semestre no Brasil se encerrou nesta sexta-feira (11). Flamengo Fluminense tiveram um período movimentado e, ao todo, foram 19 contratações para a sequência da temporada de 2026. Confira os nomes que chegaram às equipes.

Botafogo

O Botafogo foi a equipe que mais se reforçou nesta janela de transferências. Ao todo, trouxe nove novos nomes. A equipe foi a única a reforçar todos os setores.



As primeiras contratações foram dos goleiros Walerson e Gabriel Batista, uma posição que estava fragilizada no Glorioso e com bastante cobrança da torcida. Com a chegada dos novos arqueiros, a equipe teve uma reformulação na posição: Neto e Raul saíram da equipe, enquanto Léo Linck foi emprestado.



Para a defesa, a equipe também trouxe o lateral Paulinho e os zagueiros Lucas Monzón e Arthur Chaves. No meio-campo, chegou o volante Domingos Duarte.





No ataque, o Alvinegro se reforçou com um nome de peso. Na última quinta-feira (10), foi anunciada a chegada do marroquino Hakim Ziyech, campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea. Além disso, o ídolo da equipe, Tiquinho Soares, retornou para fazer sua segunda passagem pelo clube. Danilo Pereira também é mais um reforço para o ataque. Leia mais: Neymar celebra reforços do Santos: 'Eu estou feliz' No ataque, o Alvinegro se reforçou com um nome de peso. Na última quinta-feira (10), foi anunciada a chegada do marroquino Hakim Ziyech, campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea. Além disso, o ídolo da equipe, Tiquinho Soares, retornou para fazer sua segunda passagem pelo clube. Danilo Pereira também é mais um reforço para o ataque.

Vasco

O Vasco também não ficou para trás no mercado e trouxe seis nomes para reforçar o Cruz-Maltino. No setor defensivo, a equipe anunciou nesta sexta-feira (11) a contratação do zagueiro Gabriel Pereira e anteriormente já tinha oficializado a chegada do lateral-esquerdo Paulinho.



Para o meio-campo, a equipe foi buscar dois nomes do futebol argentino: Santiago Sosa, que pertencia ao Racing, e Alan Lescano, do Argentinos Juniors. No ataque, oficializou a chegada de Facundo Colidio e Bruno Duarte, que já fizeram suas estreias pela equipe.

Flamengo

O Flamengo, juntamente com o Fluminense, não fez muitas contratações e mirou apenas em reforços pontuais. No caso do Rubro-Negro, trouxe dois nomes para o setor ofensivo. Com a saída de Wallace Yan para o Bragantino, a equipe contratou a promessa argentina Joaquín Freitas, de 19 anos.



Além do argentino, o Flamengo também oficializou a chegada do equatoriano Anthony Valencia. O atleta chegou para substituir o compatriota Gonzalo Plata, que estava a caminho do Dínamo Moscou, da Rússia. No entanto, o clube russo voltou atrás na negociação após alegar uma lesão no joelho direito do atacante.

Fluminense

O Fluminense fez apenas duas contratações na janela, dois nomes de peso para assumir a titularidade da equipe. Inicialmente, oficializou a contratação do atacante Hulk. O atleta, na atual temporada, já anotou cinco gols e três assistências em 13 jogos pela equipe.



O último reforço da equipe na janela de meio do ano foi o retorno do zagueiro Thiago Silva. O zagueiro vem para a sua terceira passagem pelo Tricolor e vem sendo peça fundamental para o treinador Marcão, dentro e fora dos gramados. O Tricolor teve uma baixa: o volante Facundo Bernal, que se transferiu para o Real Betis.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Pedro Logato