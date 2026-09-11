Mbappé é o maior artilheiro da história das Copas - Divulgação / Seleção francesa

Mbappé é o maior artilheiro da história das CopasDivulgação / Seleção francesa

Publicado 11/09/2026 22:20

O atacante Kylian Mbappé, de 27 anos, se pronunciou sobre a alcunha de "ditador" que recebeu por parte de alguns fãs e torcedores nas redes sociais durante a Copa do Mundo. O francês admitiu que a brincadeira tem um lado positivo, mas reforçou que existe um lado sério obscuro e perigoso.

"Há um lado que é engraçado porque dá para perceber que para algumas pessoas é só uma brincadeira inofensiva", afirmou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo em entrevista ao jornal "L'Equipe".

Mbappé, porém, reforçou que ditadores políticos causaram prejuízos graves na história da humanidade. O atacante reforçou que muitas pessoas não pensam nisso, mas a comparação acaba sendo pesada.

"Há outra parte que é um pouco menos engraçada porque sabemos o dano que esse tipo de pessoa causou ao longo da história. Ser comparado a assassinos, ou que tornaram milhões e milhões de pessoas infelizes. Não acho que eu já fiz isso na minha vida", opinou.

O francês também abordou sobre um tema comum recente que é o costume de alguns assuntos considerados mais sérios se transformarem em brincadeiras nas redes sociais.

"Às vezes, isso mostra uma falta de consciência política e humana entre as pessoas", conclui o jogador do Real Madrid.

Como surgiu o apelido?

O meme de "Mbappé Ditador" surgiu de uma sátira na internet sobre a suposta influência excessiva que o atacante Kylian Mbappé exerceria sobre os bastidores, escalações e decisões de seus clubes e da seleção francesa.

O boato de que o projeto esportivo do Paris Saint-Germain em 2022 foi reorganizado em torno do jogador deu força à narrativa de que ele mandava nas decisões da diretoria e na escolha de técnicos.

Recentemente, no Real Madrid, o atacante chegou em uma equipe com astros como Vini Jr e Jude Bellingham, que havia acabado de ser campeã europeia, mas em pouco tempo, o francês se tornou o protagonista maior do elenco.

A piada ganhou enorme força em montagens de inteligência artificial com roupas militares e músicas satíricas (como "Kylian Dictador").