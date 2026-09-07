Mbappé em ação durante treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Em alta, Mbappé mostra confiança para conquistar a Bola de Ouro
Destaque do Real Madrid pensa que ‘pode ser um bom ano’ para ganhar o prêmio; atacante conta com o apoio de José Mourinho
Bernie Ecclestone é detido em aeroporto por porte ilegal de arma
Britânico, de 95 anos, estava na Suíça e viaja para Cascais, em Portugal, quando teve uma espingarda apreendida durante operação de rotina
Italo Ferreira perde liderança após cancelamento da etapa de Abu Dhabi
Mudança na regra de descarte do Circuito Mundial fez o brasileiro perder o topo da classificação para o italiano Leonardo Fioravanti
Vasco prioriza o Brasileirão e decide poupar na Sul-Americana
Cruz-Maltino viaja sem Thiago Mendes e Andrés Gómez, e aproveita para mesclar time e preservar jogadores desgastados com sequência
Samuel Lino e Pedro aparecem em pré-lista da Seleção para amistosos
Carlo Ancelotti convoca os jogadores para os jogos contra Austrália e Índia, na próxima quarta-feira (9), às 15h, na sede da CBF
Fluminense terá retorno de dupla titular em jogo da Libertadores
Poupados na vitória sobre o Vasco, no último sábado (5), zagueiro e volante ficam à disposição para o duelo contra o Platense
Gonzalo Plata se reapresenta e já treina com elenco do Flamengo
Atacante equatoriano desembarcou em Belém nesta segunda-feira (7) e vai ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim para a Libertadores
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