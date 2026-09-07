Mbappé em ação durante treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Mbappé em ação durante treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 07/09/2026 15:28

O atacante francês Kylian Mbappé , do Real Madrid, disse na segunda-feira (7) que "pode ser um bom ano" para ganhar a Bola de Ouro, após se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

Mbappé marcou dez vezes no Mundial disputado na América do Norte e chegou à marca de 22 gols em três participações no torneio, superando os 21 do astro argentino Lionel Messi e os 16 do alemão Mirloslav Klose.

"Acho que pode ser um bom ano para mim, para ganhar a Bola de Ouro", afirmou o atacante na entrevista coletiva prévia ao confronto com a Inter de Milão pela Liga dos Campeões, que acontece na terça-feira.

Mbappé fez esses comentários depois que o técnico do Real Madrid, José Mourinho, sugeriu recentemente, sem citá-lo explicitamente, que ele merecia o prêmio, que ele ainda não conquistou.

Mourinho considera que a Bola de Ouro deve ser entregue a jogadores que, "quando se aposentam, sentimos falta para sempre", e não só por vencer a Champions ou a Copa do Mundo.

"Sabemos quem fez história em nível mundial neste verão", acrescentou Mourinho, sobre Mbappé ter se tornado o maior artilheiro das Copas.

"Quando se joga no Real Madrid, que é o maior clube do mundo, de maneira natural as pessoas te associam a este tipo de prêmio", afirmou o francês.

Perguntado sobre se ele mesmo se considera o melhor do mundo, respondeu que "sempre", mas que "isso é algo muito pessoal e cada um tem a sua opinião".

"Tenho a sensação de que é um bom ano para isso [ganhar a Bola de Ouro], mas falta muito tempo e as pessoas têm a liberdade de votarem em quem acham que é o melhor jogador do mundo", concluiu.