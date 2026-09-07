Italo Ferreira em ação Aaron Hughes/WSL
Italo Ferreira perde liderança após cancelamento da etapa de Abu Dhabi
Mudança na regra de descarte do Circuito Mundial fez o brasileiro perder o topo da classificação para o italiano Leonardo Fioravanti
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Vasco prioriza o Brasileirão e decide poupar na Sul-Americana
Cruz-Maltino viaja sem Thiago Mendes e Andrés Gómez, e aproveita para mesclar time e preservar jogadores desgastados com sequência
Samuel Lino e Pedro aparecem em pré-lista da Seleção para amistosos
Carlo Ancelotti convoca os jogadores para os jogos contra Austrália e Índia, na próxima quarta-feira (9), às 15h, na sede da CBF
Fluminense terá retorno de dupla titular em jogo da Libertadores
Poupados na vitória sobre o Vasco, no último sábado (5), zagueiro e volante ficam à disposição para o duelo contra o Platense
Gonzalo Plata se reapresenta e já treina com elenco do Flamengo
Atacante equatoriano desembarcou em Belém nesta segunda-feira (7) e vai ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim para a Libertadores
A afirmação de Samuel Lino como novo craque do Flamengo
Com 22 participações em gols, ele é considerado hoje mais importante que Arrascaeta no time
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