Italo Ferreira em ação - Aaron Hughes/WSL

Italo Ferreira em ação Aaron Hughes/WSL

Publicado 07/09/2026 20:35 | Atualizado 07/09/2026 20:43

Rio - Italo Ferreira não é mais o líder do ranking da Liga Mundial de Surfe (WSL) . Após o cancelamento da etapa de Abu Dhabi, o surfista brasileiro foi mais prejudicado pela regra de descarte e foi ultrapassado pelo italiano Leonardo Fioravanti, que recuperou o primeiro lugar na classificação.

Com o cancelamento da etapa de Abu Dhabi, foi alterado o momento em que passam a valer o corte e os descartes de resultados na definição do ranking. Com isso, Italo Ferreira perdeu 3.320 pontos, enquanto Leonardo Fioravanti teve apenas 1.000 pontos descartados. Assim, o italiano passou por 85 pontos.

Após terminar a etapa de Fiji na liderança, Italo Ferreira viu a sua pontuação cair de 43.250 para 39.930 pontos, enquanto Leonardo Fiovaranti caiu de 41.015 para 40.015 pontos. Porém, a diferença de apenas 85 pontos pode ser recuperada na etapa de Trestles, entre 11 e 20 de setembro.

O Brasil domina o ranking da temporada do Circuito Mundial. Embora o italiano Leonardo Fioravanti ocupe o primeiro lugar no momento, os outros quatro que completam o top 5 são brasileiros: Italo Ferreira, Yago Dora, Gabriel Medina e Miguel Pupo. Já Samuel Pupo ocupa o oitavo lugar e aparece no top 10.