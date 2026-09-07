Bernie Ecclestone - AFP

Bernie Ecclestone AFP

Publicado 07/09/2026 21:30

Rio - Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1 , foi detido nesta segunda-feira (7), no Aeródromo de Cascais, em Portugal, por transportar uma espingarda em jatinho particular. Segundo o jornal português "Correio da Manhã", a arma foi descoberta durante uma operação de rotina realizada pela Alfândega no aeroporto.

O britânico, de 95 anos, vinha da Suíça, um dos países nos quais tem propriedades, assim como em Cascais, onde possuiu uma casa avaliada em 40 milhões de euros (R$ 238,2 milhões) e com área de 2 mil metros quadrados. Ele costuma dividir sua rotina entre os dois países. Ecclestone disse que viajou sem a documentação necessária para transportar a espingarda.

"Eu tinha uma arma que estava trazendo da Suíça para Portugal para praticar tiro ao prato. É simples assim. Tenho armas em casa lá que são licenciadas", explicou."Eles perguntaram se eu tinha um 'livro azul', que aparentemente é a documentação necessária, e eu disse que nunca viajo com documentos desse tipo, na verdade, com nenhum documento. Disseram que me prenderiam, mas depois do que pareceram horas, resolvemos a situação, embora tenha sido uma baita dor de cabeça", concluiu.

Em 2022, o ex-chefão da Fórmula 1 foi preso no Brasil, também por porte ilegal de arma. Na ocasião, foi detido no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), com uma pistola calibre 32, marca LW Seecamp, sem carregador e sem munição, em sua bagagem quando passava pelo raio X. Assim como no episódio em Portugal, ele não apresentou a documentação adequada para portar a arma, que foi apreendida.