Endrick em ação durante treino do Real Madrid, no CT de Valdebebas - Divulgação / Real Madrid

Endrick em ação durante treino do Real Madrid, no CT de ValdebebasDivulgação / Real Madrid

Publicado 11/09/2026 16:20

O futuro de Endrick no Real Madrid continua incerto. De acordo com o jornal "The Athletic", o clube estuda possíveis alternativas para o atacante brasileiro de 20 anos antes da abertura da próxima janela. Com isso, um novo empréstimo não está descartado.

Recentemente, o técnico José Mourinho bancou a permanência de Endrick no Real Madrid. O atleta tinha propostas de Aston Villa, da Inglaterra, e Roma, da Itália, na última janela de transferências. No entanto, o treinador convenceu o clube e o jogador a permanecer na Espanha.

De acordo com o jornal, o comandante do Real Madrid conversou com o atacante e afirmou que ele teria oportunidades nesta temporada tanto como centroavante quanto na ponta direita. Mas até o momento, o camisa 9 não recebeu muitos minutos com o treinador português.

Na sua posição de origem, a tendência é que fosse reserva do astro do time, Kylian Mbappé. Além disso, o Real Madrid ainda contratou Carlos Espí, que começou bem. Nos lados do campo, disputa posição com Arda Güler e Brahim Díaz, além de Rodrygo, que se recupera de uma lesão no joelho direito.

Novo empréstimo

Caso o Real Madrid opte por emprestar Endrick, seria a segunda vez que o brasileiro seria emprestado. Na temporada passada, o atacante teve uma passagem pelo Lyon, da França, por seis meses. Durante o período, foram 21 jogos, oito gols e oito assistências.

Seus bons números fizeram com que o atleta voltasse ao radar da Seleção Brasileira, aparecendo em convocações do treinador Carlo Ancelotti e, logo após, na Copa do Mundo de 2026. No Mundial, disputou quatro jogos e não teve participações em gols.

Atual momento no Real Madrid

Na temporada 26/27, Endrick ainda não atuou pelo Real Madrid. O brasileiro estava se recuperando de uma lesão muscular. No entanto, na última semana, treinou com o restante do elenco e foi relacionado para o confronto da Liga dos Campeões, na última terça-feira (8), na vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Milão. Na ocasião, o atacante permaneceu no banco de reservas e não entrou em campo.

Revelado pelo Palmeiras, Endrick foi considerado uma das maiores promessas do Alviverde e, em 2024, foi contratado pelo Real Madrid. O atacante acumula pelo clube espanhol 40 jogos, com sete gols e uma assistência.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza