Gramado do Maracanã recebe muitas críticas pela má condição - Divulgação / Maracanã

Gramado do Maracanã recebe muitas críticas pela má condição Divulgação / Maracanã

Publicado 11/09/2026 13:12

CEO da concessionária, Fred Nantes, explicou os motivos que impediram uma qualidade melhor e anunciou a mudança no tipo de grama para 2027.

O gramado do Maracanã volta a ser motivo de críticas dos jogadores , e a gestão Fla-Flu admite que deveria estar em melhores condições. Em coletiva para tratar do assunto, oe anunciou a mudança no tipo de grama para 2027.

"Reconhecemos que não está na qualidade que a gente gostaria. É nítido. Não dá pra dizer diferente. A frustração nossa é grande, mas a gente precisa fazer uma análise bastante criteriosa quando a gente critica, sempre baseada em dados técnicos. Não há negligência com o gramado", afirmou.



O que explica o gramado ruim

Segundo Nantes, há cinco fatores que são determinantes para uma boa manutenção do gramado do Maracanã. E explicou que quatro deles contribuíram para o problema atual.



A umidade aumentou de 20% em 2025 para 46% em 2026, com jogos com chuva ou no espaço de 24h depois. A causa foi o aumento de dias chuvosos no período em relação ao ano passado, o que dificulta a utilização das máquinas.



Outra causa seria a baixa densidade da grama utilizada no período de inverno, o que obrigou 33 ações de plantio das sementes. Esse problema está relacionado à temperatura mais alta. Segundo o Maracanã, foram 2,4°C acima do mesmo período de julho em 2025, e 2,1°C em relação a agosto.



O último ponto apontado para a condição ruim do gramado foi o intervalo menor de recuperação entre as partidas. Somente em agosto, foram cinco com um intervalo mínimo de 48 horas.



Mas por incrível que pareça, o único fator com melhora foi a quantidade de jogos. Segundo o levantamento da gestão, esse período complicado teve 1.560 minutos jogados, contra 1.800 em 2025.



Ainda assim, há a preocupação para a reta final da temporada, com a tendência de haver muitos jogos em curto espaço de tempo.



"Até 30 de setembro, vamos fechar 58 jogos. É o dobro do número de jogos do segundo estádio da Série A (Castelão). Realmente, o número de jogos é um capítulo extremamente importante. Se a gente comparar com o resto dos jogos do mundo, a diferença é gritante", disse Fred Nantes.



"É um desafio que a gente tem. Mas precisamos ser justos nessa comparação. Esse é um dos fatores que, combinado com outros, fazem a diferença no desgaste de um campo de jogo. Esse é um ponto crítico".

Reforma do campo com nova grama no Maracanã



Nantes também anunciou que a gestão Fla-Flu tentará resolver o problema com uma mudança drástica. Ao fim da temporada, haverá a troca do tipo de grama durante a manutenção em dezembro. A 'Bermuda Celebration' dará lugar à 'Celebration Hydrid', mais moderna e resistente.