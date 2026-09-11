Gramado do Maracanã recebe muitas críticas pela má condição Divulgação / Maracanã
CEO do Maracanã aponta motivos para gramado ruim e mudança para 2027
Diante da dificuldade para a manutenção do campo, estádio receberá um novo tipo de grama em reforma após a atual temporada
Reforma do campo com nova grama no Maracanã
CEO do Maracanã aponta motivos para gramado ruim e mudança para 2027
Diante da dificuldade para a manutenção do campo, estádio receberá um novo tipo de grama em reforma após a atual temporada
Gestão do Maracanã critica investigação do MP sobre superlotação
CEO Fred Nantes classificou a apuração como "midiática" e prometeu que os administradores do estádio vão colaborar com as autoridades
Vídeo: carro fica em chamas após batida em treino do GP da Espanha
Acidente na Fórmula 2 nesta sexta-feira reforça preocupação com o novo circuito Madring, que estreia na F-1 neste fim de semana
Bruno Henrique iguala 2019 e se aproxima de recorde na Libertadores
Atacante do Flamengo chega a cinco gols na edição de 2026 e está a apenas um de atingir a sua melhor participação, quando fez seis em 2021
Mourinho defende Vini Jr e Mbappé de vaias da torcida e críticas
Atacantes tornam-se alvos de questionamentos por motivos diferentes neste início de temporada do Real Madrid, e técnico crê em mudança
Fluminense tem trunfo para melhorar retrospecto diante do Atlético-MG
Desde que Marcão assumiu o elenco, o Tricolor está há seis jogos sem perder; desempenho recente na casa do time mineiro é ruim
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