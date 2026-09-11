Atacante do Chelsea, João Pedro foi eleito o melhor jogador de agosto no Campeonato Inglês. Mesmo em pouco tempo, o brasileiro aparece como um dos destaques dos Blues neste início de temporada. Para conquistar o troféu, superou Bruno Fernandes (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Konstantinos Tzolakis (Hull City), Mamadou Sangaré (Brentford), Rayan Cherki (Manchester City), Riccardo Calafiori (Arsenal) e Yoane Wissa (Newcastle).
A temporada no futebol europeu começou recentemente e, então, João Pedro só entrou em campo duas vezes no mês passado pelo Campeonato Inglês. Primeiro, na estreia, fez um gol e deu uma assistência na vitória do Chelsea por 3 a 2 sobre o Fulham, no Craven Cottage.
Na segunda rodada, repetiu a dose no triunfo por 4 a 3 sobre o Brighton, no Stamford Bridge.
Já recuperado da frustração de não ter sido chamado para disputar a Copa do Mundo, João Pedro deve ter pela frente um novo momento com a camisa da seleção brasileira. A tendência é que o atacante ganhe cada vez mais espaço durante o ciclo de preparação para o Mundial de 2030.
Na primeira convocação após o torneio internacional, além dele, foram escolhidos para o setor: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).
Com João Pedro à disposição, o próximo compromisso do Chelsea será contra o Hull City, neste sábado (12). A bola vai rolar às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Neste momento, os Blues somam seis pontos e ocupam a quarta posição na tabela. Quem lidera é o Manchester City, que tem nove - mesmo número do Arsenal, em segundo lugar.
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