James Rodríguez é o novo reforço do Atlético NacionalDivulgação / Atlético Nacional

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Theo Faria
O Atlético Nacional anunciou a contratação de James Rodríguez, que estava livre no mercado depois de deixar o Minnesota United, dos Estados Unidos. O meia-atacante colombiano, que acumulou passagens por gigantes europeus ao longo da carreira, voltará a atuar no seu país natal.
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Revelado pelo Envigado, da Colômbia, o jogador deixou o futebol local em 2008, quando passou a defender o Banfield, da Argentina. Por lá, foi destaque e acabou vendido ao Porto. Depois, vestiu as camisas de Monaco, Real Madrid, Bayern de Munique e Everton.

Na sequência, jogou por Al-Rayyan (Catar), Olympiacos (Grécia), São Paulo (Brasil), Rayo Vallecano (Espanha), León (México) e, por fim, Minnesota United (Estados Unidos).
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Mesmo em baixa, James Rodríguez acabou convocado e esteve com a seleção colombiana na Copa do Mundo de 2026. O meia-atacante entrou em campo duas vezes, diante de Gana e Suíça. Antes, já havia disputado o torneio internacional em 2014 e 2018.

Poucas aparições nos últimos clubes

Os problemas físicos podem dificultar a vida de James Rodríguez no Atlético Nacional, já que ele não conseguiu disputar muitas partidas nos times que defendeu recentemente.
. Al-Rayyan: 16 jogos (cinco gols e seis assistências)
. Olympiacos: 23 jogos (cinco gols e seis assistências)
. São Paulo: 22 jogos (dois gols e quatro assistências)
. Rayo Vallecano: 7 jogos (uma assistência)
. León: 34 jogos (cinco gols e dez assistências)
. Minnesota United: 8 jogos (duas assistências)

A publicação do Atlético Nacional

“Não há nenhum anúncio aqui. Há um trabalho por amor a essa equipe. Um trabalho diário, de muita gente, em silêncio, para que o Atlético Nacional fique cada vez maior. Quando um clube trabalha para o clube, grandeza não é um discurso: é uma consequência. Eles confiaram. Eles acreditaram. Era inevitável. James Rodríguez é do Atlético Nacional. O maior para o maior”, escreveu o clube, nas redes sociais.