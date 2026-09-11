James Rodríguez é o novo reforço do Atlético NacionalDivulgação / Atlético Nacional
Revelado pelo Envigado, da Colômbia, o jogador deixou o futebol local em 2008, quando passou a defender o Banfield, da Argentina. Por lá, foi destaque e acabou vendido ao Porto. Depois, vestiu as camisas de Monaco, Real Madrid, Bayern de Munique e Everton.
Na sequência, jogou por Al-Rayyan (Catar), Olympiacos (Grécia), São Paulo (Brasil), Rayo Vallecano (Espanha), León (México) e, por fim, Minnesota United (Estados Unidos).
Mesmo em baixa, James Rodríguez acabou convocado e esteve com a seleção colombiana na Copa do Mundo de 2026. O meia-atacante entrou em campo duas vezes, diante de Gana e Suíça. Antes, já havia disputado o torneio internacional em 2014 e 2018.
Poucas aparições nos últimos clubes
. Olympiacos: 23 jogos (cinco gols e seis assistências)
. São Paulo: 22 jogos (dois gols e quatro assistências)
. Rayo Vallecano: 7 jogos (uma assistência)
. León: 34 jogos (cinco gols e dez assistências)
. Minnesota United: 8 jogos (duas assistências)
A publicação do Atlético Nacional
Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia.— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026
Confiaron. Creyeron. Era… pic.twitter.com/Y3OCekvJPx
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