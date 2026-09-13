Felipe Teresa está no Palmeiras desde outubro de 2025, após deixar o Flamengo - Fabio Menotti/Palmeiras

Felipe Teresa está no Palmeiras desde outubro de 2025, após deixar o FlamengoFabio Menotti/Palmeiras

Publicado 13/09/2026 18:40 | Atualizado 13/09/2026 21:26

O Palmeiras informou que afastou, , neste domingo (13), Felipe Teresa, ex- Flamengo que atua na equipe sub-20, após tomar conhecimento da acusação de agressão feita pela ex-mulher do jogador, Marcelle Barbosa. Ela registrou um boletim de ocorrência e divulgou nas redes sociais o ocorrido.

"Tão logo tomou ciência da denúncia apresentada contra o atleta Felipe Teresa, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, determinou o imediato afastamento do jogador das atividades da base", diz a nota palmeirense.



"O clube não tolera qualquer forma de violência contra a mulher e aguarda a apuração dos fatos para que possa tomar as demais providências cabíveis".

A acusação contra o jogador - que esteve na base do Flamengo até setembro de 2025 antes de acertar com o Palmeiras - é de um episódio ocorrido em agosto deste ano. Segundo Marcelle, a agressão teria acontecido depois de uma discussão entre os dois por celular, durante uma viagem de São Paulo para o Rio (eles estavam em veículos diferentes), com presença do filho do casal e do assessor do jogador.



"Era para ser um momento em família e virou um terror na minha vida. As coisas começaram a mudar completamente o rumo quando ele falou que gostaria de ir para um baile no Complexo do Alemão com os amigos dele. Falei que não gostaria de ir, nem que gostaria que ele fosse, mas ele insistiu. Não me falou, avisou para o assessor dele e eu descobri na hora que estava na van indo para o Rio de Janeiro", explicou ela, sobre o motivo da discussão.



Segundo a ex-mulher de Felipe Teresa, a agressão aconteceu durante uma parada na estrada, após ela jogar fora uma roupa que o jogador havia comprado para ir ao baile funk.



"Pedi para o motorista abrir a porta ou porta malas, peguei uma roupa que ele tinha comprado e joguei fora. Tomei uma atitude de cabeça quente, mas eu estava muito irritada porque ele não tinha me avisado que tinha mudado de planos. Depois que joguei as coisas dele fora, fui ao banheiro. Nesse momento, o motorista da van avisou a ele, que começou a ser agressivo comigo", contou.



Duas discussões e agressões

Ainda segundo Marcelle, ela teria sido agredida com um chute e que houve ao menos uma testemunha do ocorrido.



"Ele veio para cima de mim, super agressivo, e pegou meu celular, alegando que o celular era dele porque ele havia comprado e me dado de presente. Eu peguei um guarda-chuva e consegui me defender. Nessa hora um funcionário do posto viu, se intrometeu e ele entrou na van. Eu guardei o guarda-chuva, entrei na van e ele me desferiu um chute na hora que entrei".



A ex-mulher de Felipe Teresa ainda admitiu que houve outra discussão na qual ela também o agrediu, em outra parada na estrada. E que neste momento o atacante teria desferido um soco em seu rosto.



"Voltei para a van, discutimos de novo, eu dei um tapa no rosto dele, me exaltei novamente, mas ele se exaltou muito mais porque a reação dele foi me devolver um soco, que quase quebrou meu nariz. Sei que não fui certa nas atitudes que tive, mas nenhuma mulher merece passar por isso. Ele desferiu esse soco no meu nariz na frente do meu filho", continuou.



Marcelle também publicou uma foto de uma medida protetiva que conseguiu contra Felipe Teresa. E pediu providências a Leila Pereira.



Felipe Teresa se pronuncia sobre o caso

Após a acusação, Felipe Teresa se pronunciou através de nota oficial, publicada no storie de sua conta no Instagram. Confira o texto na íntegra:

"Felipe Teresa, por meio desta nota, informa que tem plena ciência dos fatos recentemente divulgados e que já está adotando, por intermédio de seus advogados, todas as medidas jurídicas cabíveis para a adequada apuração dos acontecimentos e o resguardo de seus direitos.



No que diz respeito à suposta agressão mencionada nas publicações, os fatos serão devidamente discutidos, esclarecidos e provados em juízo, no âmbito próprio e com observância do contraditório e da ampla defesa.



Felipe esclarece, ainda, que jamais abandonou seu filho, repudiando qualquer afirmação que possa sugerir o contrário.



Considerando que a situação envolve menor de idade e em respeito à sua intimidade, privacidade e melhor interesse, Felipe Teresa não fará qualquer exposição pública acerca de circunstâncias familiares, tampouco apresentará detalhes que possam, direta ou indiretamente, ampliar a exposição do menor.



Com o propósito de preservar o menor, abster-se-á de responder publicamente às alegações ou de discutir o mérito dos fatos por meio das redes sociais ou da imprensa.



A partir deste momento, quaisquer questões relacionadas ao caso serão tratadas exclusivamente por seus advogados, aos quais caberá a adoção das providências jurídicas que se mostrarem necessárias".