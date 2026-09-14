Evertton Araújo está lesionado desde o dia 2 de setembro - Gilvan de Souza / Flamengo

Evertton Araújo está lesionado desde o dia 2 de setembroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/09/2026 22:50 | Atualizado 14/09/2026 23:04

Evertton Araújo deve seguir como desfalque para o Flamengo até a reta final da temporada. Fora de combate desde o dia 2 de setembro, quando sofreu contusão muscular na coxa esquerda durante a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol , o volante sofreu lesão considerada "bem grave" e só deve voltar às atividades em novembro, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Rubro-Negro havia confirmado o problema físico de Evertton no dia 5 de setembro , após exame de imagem. O clube não estipulou uma data para que o jogador volte a participar dos treinamentos, mas a previsão divulgada pelo setorista já demonstra a relevância do desfalque.

Decisões da Libertadores e reta final do Brasileiro

No mês de novembro, quando Evertton Araújo deve voltar a ficar disponível, a temporada estará no momento mais decisivo. O Brasileirão, no qual o Flamengo lidera a apenas um ponto do vice Palmeiras, estará nas últimas rodadas, com exceção da 38ª, contra a Chapecoense, que será no dia 2 de dezembro. Sem contar que, no dia 22, possivelmente após o retorno do volante, o Rubro-Negro viajará a São Paulo para o que pode ser uma "final antecipada", contra o rival paulista, no Nubank Parque.

Além disso, é provável que o atleta de 23 anos fique fora de uma eventual semifinal da Libertadores. Caso o Mais Querido elimine o Independiente Del Valle nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pelas quartas de final, a fase seguinte terá como datas-base os dias 14 e 21 de outubro. Por outro lado, o jovem jogador deve estar disponível para uma possível final, em caso de nova classificação, no dia 28 de novembro.

Flamengo tem poucas unanimidades no setor

Desde que Evertton Araújo se tornou desfalque, Leonardo Jardim tem tido que contornar sua ausência na rotação das peças do setor. O português, que gosta de variar os onze iniciais, conta apenas com Erick Pulgar e Jorginho como volantes incontestáveis. Vale ressaltar que o italiano, de 34 anos, já não sustenta longa sequência como titular e teve que ser poupado neste domingo (13), contra o Corinthians, pois estava "no limite", segundo o treinador.

O alívio para a ausência de Evertton Araújo tem sido Lucas Paquetá, que chegou na equipe atuando mais avançado, às vezes até como armador pelo lado do campo, mas passou a assumir a função de segundo volante. A mudança sutil permitiu ao técnico rubro-negro adicionar mais uma peça ao rodízio. De la Cruz, que voltou a ser relacionado, e Saúl, que ainda busca sequência regular, também são opções.