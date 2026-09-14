Pedro quase faz mais um gol de peito, desta vez parou no goleiro em Flamengo x Corinthians, pelo BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo
o gol que os caras perdem— pereira (@crflpereira) September 13, 2026
pic.twitter.com/qZzereIDLX
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Pedro quase faz mais um gol de peito, desta vez parou no goleiro em Flamengo x Corinthians, pelo BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo
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Jejum de gols de Pedro irrita torcedores do Flamengo: 'Displicente'
Centroavante titular rubro-negro está passando por uma fase negativa, tornando-se alvo de críticas por parte da torcida
Arrascaeta recebe 'cobrança' por mais gols no Flamengo em 2026
Camisa 10 do Rubro-Negro tem menor participação direta em comparação com o seu grande momento em 2025, quando marcou 25 vezes
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Lateral-esquerdo substituiu Ayrton Lucas diante do Corinthians, neste domingo (13), depois de nove partidas fora de combate
Flamengo assume liderança do returno após nova vitória no Brasileirão
Rubro-Negro emplaca o quarto triunfo consecutivo na competição e mantém a liderança com vantagem mínima sobre o vice-líder Palmeiras
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Obras já começaram e tem conclusão prevista para o segundo semestre de 2027. O local será destinado para jogos da base e do futebol feminino
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Próxima rodada do campeonato é mais favorável ao Rubro-Negro, que também terá jogo menos desgastante do que o Palmeiras na Libertadores
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