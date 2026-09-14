Pedro quase faz mais um gol de peito, desta vez parou no goleiro em Flamengo x Corinthians, pelo Brasileirão - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro quase faz mais um gol de peito, desta vez parou no goleiro em Flamengo x Corinthians, pelo BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/09/2026 18:39

vitória por 2 a 1 do Rubro-Negro sobre o Corinthians, neste último domingo (13), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Camisa 9 do Flamengo, Pedro está sendo bastante criticado pela torcida por conta de suas atuações recentes. O debate se reacendeu nas redes sociais após a, neste último domingo (13), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Um lance específico durante a partida irritou os torcedores. Pedro tentou marcar de peito ao invés de por a cabeça, em situação cara a cara com o goleiro Hugo Souza. Mesmo com a vitória, o placar foi curto e o lance poderia ter sido prejudicial para a equipe que está na liderança do campeonato.

o gol que os caras perdem



pic.twitter.com/qZzereIDLX — pereira (@crflpereira) September 13, 2026

"Displicente e preciosista. Se ele cabeceia essa bola, as chances do Hugo Sousa fazer essa defesa seriam de zero porcento. Alguém no clube tem que chamar a atenção desse cara e fazer uma cobrança antes que ele coloque os planos do Flamengo em risco", disse um torcedor rubro-negro sobre o lance, por meio do "X".

No momento atual, Pedro marcou apenas três gols nos últimos 13 jogos, sendo dois desses na goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, no Brasileirão. Além disso, está a cinco jogos consecutivos sem marcar.

Mesmo passando por essa fase não goleadora, uma parcela da torcida está defendendo o jogador. Apesar do jejum, o camisa 9 segue contribuindo ofensivamente e participando dos gols da equipe no período.

"O cara tem algumas boas assistências nesse tempo sem marcar. Fora isso, as escoradas sempre deixam a gente em boas condições de ataque. Só a torcida do Flamengo para querer fazer crise com o artilheiro do time depois de uma vitória", relembrando a participação ofensiva recente e retrucando os flamenguistas pelas críticas ao centroavante.

Em resposta, um companheiro de arquibancada falou: "Cara, mas só para te lembrar, se dependesse do Pedro a gente teria perdido para o Remo, Corinthians e Botafogo. Sem contar a derrota contra o Cruzeiro em que ele perde duas chances claras", exemplificando o quanto Pedro tem deixado a desejar nos momentos decisivos.

Contudo, a maioria dos torcedores do Flamengo seguem defendendo o camisa 9, em grande parte, devido as duas assistências que ele deu nas oitavas de finais de Libertadores contra o Cruzeiro, que terminou 2 a 1, no jogo de volta no Maracanã. Veja abaixo:

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza