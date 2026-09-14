Pedro quase faz mais um gol de peito, desta vez parou no goleiro em Flamengo x Corinthians, pelo BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo

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João André Pombo
Camisa 9 do Flamengo, Pedro está sendo bastante criticado pela torcida por conta de suas atuações recentes. O debate se reacendeu nas redes sociais após a vitória por 2 a 1 do Rubro-Negro sobre o Corinthians, neste último domingo (13), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.
Um lance específico durante a partida irritou os torcedores. Pedro tentou marcar de peito ao invés de por a cabeça, em situação cara a cara com o goleiro Hugo Souza. Mesmo com a vitória, o placar foi curto e o lance poderia ter sido prejudicial para a equipe que está na liderança do campeonato.
"Displicente e preciosista. Se ele cabeceia essa bola, as chances do Hugo Sousa fazer essa defesa seriam de zero porcento. Alguém no clube tem que chamar a atenção desse cara e fazer uma cobrança antes que ele coloque os planos do Flamengo em risco", disse um torcedor rubro-negro sobre o lance, por meio do "X".
No momento atual, Pedro marcou apenas três gols nos últimos 13 jogos, sendo dois desses na goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, no Brasileirão. Além disso, está a cinco jogos consecutivos sem marcar.
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Mesmo passando por essa fase não goleadora, uma parcela da torcida está defendendo o jogador. Apesar do jejum, o camisa 9 segue contribuindo ofensivamente e participando dos gols da equipe no período.
"O cara tem algumas boas assistências nesse tempo sem marcar. Fora isso, as escoradas sempre deixam a gente em boas condições de ataque. Só a torcida do Flamengo para querer fazer crise com o artilheiro do time depois de uma vitória", relembrando a participação ofensiva recente e retrucando os flamenguistas pelas críticas ao centroavante.
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Em resposta, um companheiro de arquibancada falou: "Cara, mas só para te lembrar, se dependesse do Pedro a gente teria perdido para o Remo, Corinthians e Botafogo. Sem contar a derrota contra o Cruzeiro em que ele perde duas chances claras", exemplificando o quanto Pedro tem deixado a desejar nos momentos decisivos.
Contudo, a maioria dos torcedores do Flamengo seguem defendendo o camisa 9, em grande parte, devido as duas assistências que ele deu nas oitavas de finais de Libertadores contra o Cruzeiro, que terminou 2 a 1, no jogo de volta no Maracanã. Veja abaixo:
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Torcedores do Flamengo defendendo Pedro da própria torcida - Reprodução/X @RAYLOU14
Torcedores do Flamengo defendendo Pedro da própria torcida - Reprodução/X @Rannifl
Torcedores do Flamengo defendendo Pedro da própria torcida - Reprodução/X @pereirajotap
Torcedores do Flamengo defendendo Pedro da própria torcida - Reprodução/X @Lurker0123
Torcedores do Flamengo defendendo Pedro da própria torcida - Reprodução/X @Pappagstar
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza