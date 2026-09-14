Alex Sandro não entrava em campo desde o dia 29 de julhoAdriano Fontes/Flamengo
Alex Sandro volta a jogar e reacende briga por posição no Flamengo
Lateral-esquerdo substituiu Ayrton Lucas diante do Corinthians, neste domingo (13), depois de nove partidas fora de combate
Flamengo deve ter Evertton Araújo de volta na reta final da temporada
Com contusão muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 2 de setembro diante do Mirassol, volante deve voltar às atividades em novembro
Depois de Danilo, Flamengo encaminha renovação de quarteto
Diretoria rubro-negra tem trabalhado para manutenção do elenco; lista conta com jogadores que vem sendo utilizados por Leonardo Jardim
Jejum de gols de Pedro irrita torcedores do Flamengo: 'Displicente'
Centroavante titular rubro-negro está passando por uma fase negativa, tornando-se alvo de críticas por parte da torcida
Arrascaeta recebe 'cobrança' por mais gols no Flamengo em 2026
Camisa 10 do Rubro-Negro tem menor participação direta em comparação com o seu grande momento em 2025, quando marcou 25 vezes
Alex Sandro volta a jogar e reacende briga por posição no Flamengo
Lateral-esquerdo substituiu Ayrton Lucas diante do Corinthians, neste domingo (13), depois de nove partidas fora de combate
Flamengo assume liderança do returno após nova vitória no Brasileirão
Rubro-Negro emplaca o quarto triunfo consecutivo na competição e mantém a liderança com vantagem mínima sobre o vice-líder Palmeiras
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