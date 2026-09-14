Alex Sandro não entrava em campo desde o dia 29 de julho - Adriano Fontes/Flamengo

Alex Sandro não entrava em campo desde o dia 29 de julhoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 14/09/2026 16:01

Além dos três pontos e do retorno à liderança do Brasileirão, o triunfo do Flamengo por 2 a 1 sobre o Corinthians plantou uma dúvida na mente de Leonardo Jardim. Fora desde o dia 29 de julho, com dores na panturrilha direita, Alex Sandro voltou a jogar pelo Rubro-Negro e reacendeu a disputa com Ayrton Lucas pela titularidade na lateral-esquerda.

Relacionado pela primeira vez após o período de inatividade, o antigo titular da posição foi acionado porque Ayrton Lucas pediu para sair, aos 29 minutos da etapa final, segundo o próprio Jardim em entrevista coletiva . Apenas quatro minutos após entrar no jogo, Alex Sandro falhou na marcação do ponta Kaio Cesar, que deu assistência para o gol de empate. O técnico português comentou a falta de ritmo.

"O Alex com certeza não está em suas melhores condições por causa da pausa (sem jogar desde 29 de julho), isso é normal. Acreditamos que agora, com os treinos e a evolução, ele vai conseguir melhorar. Neste momento, o Ayrton está em grande forma e também é um jogador com quem contamos bastante. Mas é bom ter soluções", analisou Jardim.

Ayrton Lucas foi o titular da lateral-esquerda nas últimas dez partidas Gilvan de Souza/Flamengo

Alex Sandro vinha sendo a principal opção para a lateral-esquerda desde que chegou ao Flamengo, em agosto de 2024. De lá para cá, foi importante nos títulos da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileiro. No entanto, aos 35 anos, o defensor não vive mais o auge de sua forma física e virou desfalque no empate em 1 a 1 com o Internacional, em 29 de julho, nove dias após renovar seu contrato até o fim de 2027

Ayrton Lucas aproveita oportunidades

Do outro lado da disputa, Ayrton Lucas tem dado conta do recado. Desde que Alex Sandro se queixou das dores na panturrilha direita, ele assumiu a posição e, neste fim de semana, chegou à décima partida seguida entre os onze iniciais. Após o triunfo sobre o Corinthians, Leonardo jardim elogiou o atleta e abriu o jogo sobre a briga pela vaga.

"O Ayrton está sendo mais titular que o Alex. Não quer dizer que não existam mudanças no futuro. Mas neste momento, o desempenho é uma coisa que para mim é muito importante. Digo com muita frequência: é importante termos alternativas. Tenho confiança grande no Alex, como também uma confiança muito grande no Ayrton. Às vezes as coisas não correm bem, mas é preciso apoiá-los. Eles têm mostrado que são jogadores capazes", completou o português.