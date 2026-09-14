Danilo foi titular na vitória do Flamengo sobre o Corinthians, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

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Theo Faria
Zagueiro do Flamengo, Danilo rasgou elogios ao elenco depois da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no último domingo (13), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor destacou o desempenho do time em meio à boa fase, com cinco triunfos consecutivos.
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“É um momento positivo. Conseguimos enquadrar vitórias e juntar também com boas atuações, com maturidade. Isso é importante”, declarou o jogador, na zona mista.

“Fizemos um jogo numericamente muito superior ao Corinthians, obviamente entendendo o cenário, com muitos jogadores deles fora. Temos que seguir nessa situação”, analisou.
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Antes de superar o Timão pela competição nacional, o Rubro-Negro já havia vencido Botafogo (3 a 0), Mirassol (2 a 0) e Remo (1 a 0). Além disso, ganhou do Independiente del Valle, no Equador, na partida de ida das quartas de final da Libertadores (2 a 0).

Novidades em breve

Danilo também revelou que está muito próximo de firmar a renovação de contrato com o clube carioca. O zagueiro já havia informado o desejo de permanecer até o final da próxima temporada. O vínculo atual termina em dezembro deste ano.

“Falta uma coisa ou outra, devo assinar nesta semana”, disse.
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Situação no Campeonato Brasileiro

Com a vitória sobre o Corinthians, o Flamengo chegou a 57 pontos e retomou a liderança da competição nacional. Quem está em segundo lugar é o Palmeiras, que tem 56.
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Agenda

Agora, o foco será o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro enfrentará o Independiente del Valle (EQU) na quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Depois de vencer na ida, poderá perder por até um gol de diferença para avançar de fase. Em caso de empate no placar agregado, a definição do classificado acontecerá nos pênaltis.