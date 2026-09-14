Zagueiro do Flamengo, Danilo rasgou elogios ao elenco depois da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no último domingo (13), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor destacou o desempenho do time em meio à boa fase, com cinco triunfos consecutivos.
Agora, o foco será o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro enfrentará o Independiente del Valle (EQU) na quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Depois de vencer na ida, poderá perder por até um gol de diferença para avançar de fase. Em caso de empate no placar agregado, a definição do classificado acontecerá nos pênaltis.
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