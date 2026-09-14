Danilo foi titular na vitória do Flamengo sobre o Corinthians, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Danilo foi titular na vitória do Flamengo sobre o Corinthians, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/09/2026 11:29

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“É um momento positivo. Conseguimos enquadrar vitórias e juntar também com boas atuações, com maturidade. Isso é importante”, declarou o jogador, na zona mista.



“Fizemos um jogo numericamente muito superior ao Corinthians, obviamente entendendo o cenário, com muitos jogadores deles fora. Temos que seguir nessa situação”, analisou. “É um momento positivo. Conseguimos enquadrar vitórias e juntar também com boas atuações, com maturidade. Isso é importante”, declarou o jogador, na zona mista.“Fizemos um jogo numericamente muito superior ao Corinthians, obviamente entendendo o cenário, com muitos jogadores deles fora. Temos que seguir nessa situação”, analisou.

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“Falta uma coisa ou outra, devo assinar nesta semana”, disse. Danilo também revelou que está muito próximo de firmar a renovação de contrato com o clube carioca. O zagueiro já havia informado o desejo de permanecer até o final da próxima temporada . O vínculo atual termina em dezembro deste ano.“Falta uma coisa ou outra, devo assinar nesta semana”, disse.

Situação no Campeonato Brasileiro

Com a vitória sobre o Corinthians, o Flamengo chegou a 57 pontos e retomou a liderança da competição nacional. Quem está em segundo lugar é o Palmeiras, que tem 56.

Agenda

Agora, o foco será o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro enfrentará o Independiente del Valle (EQU) na quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Depois de vencer na ida, poderá perder por até um gol de diferença para avançar de fase. Em caso de empate no placar agregado, a definição do classificado acontecerá nos pênaltis.