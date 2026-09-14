Jogadores do Flamengo comemoram o gol de Lucas Paquetá, o primeiro na vitória sobre o Corinthians - Gilvan de Souza/Flamengo

Jogadores do Flamengo comemoram o gol de Lucas Paquetá, o primeiro na vitória sobre o CorinthiansGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/09/2026 11:51 | Atualizado 14/09/2026 11:53

chance de título para 66,2%. Já o Palmeiras passou a ter 32,1%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

O Flamengo se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro com a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, o que fez aumentar a. Já o, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Com um ponto de distância para o vice-líder da tabela, o Rubro-Negro também tem a oportunidade de entrar no recesso da Data Fifa ainda mais tranquilo. Afinal, a possibilidade de abrir quatro pontos é real, diante dos confrontos da 28ª rodada.



Flamengo joga no Maracanã contra o Red Bull Bragantino, no domingo (20) às 18h30 (de Brasília). Já o Palmeiras entra em campo às 11h do mesmo dia, em Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio que vive má fase e briga pelo rebaixamento, mas que terá ânimo renovado com a

, no domingo (20) às 18h30 (de Brasília). Já oque vive má fase e briga pelo rebaixamento, mas que terá ânimo renovado com a chegada de Renato Gaúcho como técnico.

A depender dos resultados, o time de Leonardo Jardim pode ter 17 dias mais tranquilos de preparação, enquanto os comandados de Abel Ferreira correm o risco de ficarem mais pressionados caso a vantagem aumente.



Quartas da Libertadores podem pesar



E em meio à disputa dos dois clubes no Brasileirão, a Libertadores no meio da semana pode também pesar. Isso porque o Palmeiras jogará na altitude de Quito contra a LDU, na quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), o que aumentará o desgaste dos jogadores, que venceram na ida por 1 a 0 e terão de segurar a vantagem.



Já o Flamengo terá um dia a menos para o jogo de domingo, pois enfrenta o Independiente del Valle na quinta-feira (17), às 21h30. Em contrapartida, o jogo será no Maracanã e a vitória por 2 a 0 conquistada no Equador permitirá uma melhor administração do desgaste do elenco.



Os jogos de Flamengo e Palmeiras até o fim do Brasileirão



28ª rodada

Grêmio x Palmeiras - 20 de setembro

Flamengo x Bragantino - 20 de setembro



29ª rodada

Palmeiras x Bahia - 8 de outubro

Santos x Flamengo - 8 de outubro



30ª rodada

Palmeiras x Corinthians - 11 de outubro

Flamengo x Fluminense - 11 de outubro



31ª rodada

Athletico x Palmeiras - A definir

Bahia x Flamengo - A definir



32ª rodada

Palmeiras x Bragantino - A definir

Flamengo x Atlético-MG - A definir



33ª rodada

Santos x Palmeiras - A definir

Vasco x Flamengo - A definir



34ª rodada

Palmeiras x Remo - A definir

Flamengo x Grêmio - A definir



35ª rodada

Cruzeiro x Palmeiras - A definir

Flamengo x Athletico - A definir



36ª rodada

Palmeiras x Flamengo - A definir



37ª rodada

Chapecoense x Palmeiras - A definir

Coritiba x Flamengo - A definir



38ª rodada

Palmeiras x Coritiba - A definir

Flamengo x Chapecoense - A definir