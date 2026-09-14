O Flamengo se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro com a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, o que fez aumentar a chance de título para 66,2%. Já o Palmeiras passou a ter 32,1%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.
Com um ponto de distância para o vice-líder da tabela, o Rubro-Negro também tem a oportunidade de entrar no recesso da Data Fifa ainda mais tranquilo. Afinal, a possibilidade de abrir quatro pontos é real, diante dos confrontos da 28ª rodada.
O Flamengo joga no Maracanã contra o Red Bull Bragantino, no domingo (20) às 18h30 (de Brasília). Já o Palmeiras entra em campo às 11h do mesmo dia, em Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio que vive má fase e briga pelo rebaixamento, mas que terá ânimo renovado com a chegada de Renato Gaúcho como técnico.
A depender dos resultados, o time de Leonardo Jardim pode ter 17 dias mais tranquilos de preparação, enquanto os comandados de Abel Ferreira correm o risco de ficarem mais pressionados caso a vantagem aumente.
Quartas da Libertadores podem pesar
E em meio à disputa dos dois clubes no Brasileirão, a Libertadores no meio da semana pode também pesar. Isso porque o Palmeiras jogará na altitude de Quito contra a LDU, na quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), o que aumentará o desgaste dos jogadores, que venceram na ida por 1 a 0 e terão de segurar a vantagem.
Já o Flamengo terá um dia a menos para o jogo de domingo, pois enfrenta o Independiente del Valle na quinta-feira (17), às 21h30. Em contrapartida, o jogo será no Maracanã e a vitória por 2 a 0 conquistada no Equador permitirá uma melhor administração do desgaste do elenco.
Os jogos de Flamengo e Palmeiras até o fim do Brasileirão
28ª rodada Grêmio x Palmeiras - 20 de setembro Flamengo x Bragantino - 20 de setembro
29ª rodada Palmeiras x Bahia - 8 de outubro Santos x Flamengo - 8 de outubro
30ª rodada Palmeiras x Corinthians - 11 de outubro Flamengo x Fluminense - 11 de outubro
31ª rodada Athletico x Palmeiras - A definir Bahia x Flamengo - A definir
32ª rodada Palmeiras x Bragantino - A definir Flamengo x Atlético-MG - A definir
33ª rodada Santos x Palmeiras - A definir Vasco x Flamengo - A definir
34ª rodada Palmeiras x Remo - A definir Flamengo x Grêmio - A definir
35ª rodada Cruzeiro x Palmeiras - A definir Flamengo x Athletico - A definir
36ª rodada Palmeiras x Flamengo - A definir
37ª rodada Chapecoense x Palmeiras - A definir Coritiba x Flamengo - A definir
38ª rodada Palmeiras x Coritiba - A definir Flamengo x Chapecoense - A definir
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