Jogadores do Flamengo comemoram o gol de Lucas Paquetá, o primeiro na vitória sobre o CorinthiansGilvan de Souza/Flamengo

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Hugo Perruso
O Flamengo se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro com a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, o que fez aumentar a chance de título para 66,2%. Já o Palmeiras passou a ter 32,1%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.
Com um ponto de distância para o vice-líder da tabela, o Rubro-Negro também tem a oportunidade de entrar no recesso da Data Fifa ainda mais tranquilo. Afinal, a possibilidade de abrir quatro pontos é real, diante dos confrontos da 28ª rodada.
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O Flamengo joga no Maracanã contra o Red Bull Bragantino, no domingo (20) às 18h30 (de Brasília). Já o Palmeiras entra em campo às 11h do mesmo dia, em Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio que vive má fase e briga pelo rebaixamento, mas que terá ânimo renovado com a chegada de Renato Gaúcho como técnico.
A depender dos resultados, o time de Leonardo Jardim pode ter 17 dias mais tranquilos de preparação, enquanto os comandados de Abel Ferreira correm o risco de ficarem mais pressionados caso a vantagem aumente.

Quartas da Libertadores podem pesar

E em meio à disputa dos dois clubes no Brasileirão, a Libertadores no meio da semana pode também pesar. Isso porque o Palmeiras jogará na altitude de Quito contra a LDU, na quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), o que aumentará o desgaste dos jogadores, que venceram na ida por 1 a 0 e terão de segurar a vantagem.
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Já o Flamengo terá um dia a menos para o jogo de domingo, pois enfrenta o Independiente del Valle na quinta-feira (17), às 21h30. Em contrapartida, o jogo será no Maracanã e a vitória por 2 a 0 conquistada no Equador permitirá uma melhor administração do desgaste do elenco.

Os jogos de Flamengo e Palmeiras até o fim do Brasileirão

28ª rodada
Grêmio x Palmeiras - 20 de setembro
Flamengo x Bragantino - 20 de setembro

29ª rodada
Palmeiras x Bahia - 8 de outubro
Santos x Flamengo - 8 de outubro

30ª rodada
Palmeiras x Corinthians - 11 de outubro
Flamengo x Fluminense - 11 de outubro

31ª rodada
Athletico x Palmeiras - A definir
Bahia x Flamengo - A definir

32ª rodada
Palmeiras x Bragantino - A definir
Flamengo x Atlético-MG - A definir

33ª rodada
Santos x Palmeiras - A definir
Vasco x Flamengo - A definir

34ª rodada
Palmeiras x Remo - A definir
Flamengo x Grêmio - A definir

35ª rodada
Cruzeiro x Palmeiras - A definir
Flamengo x Athletico - A definir

36ª rodada
Palmeiras x Flamengo - A definir

37ª rodada
Chapecoense x Palmeiras - A definir
Coritiba x Flamengo - A definir

38ª rodada
Palmeiras x Coritiba - A definir
Flamengo x Chapecoense - A definir