Matheus Gonçalves em campo pelo Al-Ahli - Divulgação/Al-Ahli

Matheus Gonçalves em campo pelo Al-AhliDivulgação/Al-Ahli

Publicado 14/09/2026 20:50 | Atualizado 15/09/2026 15:24

Revelado pelo Flamengo e atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita, Matheus Gonçalves teve retorno ao Rio de Janeiro frustrado nesta janela. O atacante, de 21 anos, recebeu propostas de Vasco e Botafogo, mas o clube se recusou a vendê-lo . Agora, com o período de transferências encerrado, a diretoria se mostrou disposta a negociar o atleta em janeiro do ano que vem, segundo o "ge".

Matheus Gonçalves certamente será o principal interessado na abertura de novas negociações com um dos dois clubes cariocas. A apuração diz que o brasileiro desejava voltar ao futebol do Rio, tanto para o Glorioso quanto para o Cruz-Maltino, e se frustrou com o desfecho negativo das conversas na última semana. Após o episódio, ele demonstrou sua revolta com o Al-Ahli nas redes sociais

Diante das recusas a Botafogo e Vasco, o clube saudita se justificou indicando que o atacante está nos planos da comissão técnica para esta temporada. A afirmação não condiz com as "portas abertas" para negociá-lo na próxima janela, muito menos com a minutagem recebida pelo brasileiro neste começo de ciclo. Até esta sexta-feira (11), ele havia atuado por apenas 48 minutos em nove partidas.

No entanto, a partir do fim das tratativas pela possível venda, o jogador pareceu entrar de vez nos planos do treinador holandês Marino Pusic. No último jogo, pela Liga dos Campeões Asiática, Matheus Gonçalves jogou os 90 minutos, se destacou e teve nota 8.2, de acordo com a plataforma de scouting "SofaScore". Foram seis finalizações, um passe decisivo e nove acertos em 11 tentativas de drible na partida.

Vasco e Botafogo já contrataram para a posição