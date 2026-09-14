Matheus Gonçalves em campo pelo Al-AhliDivulgação/Al-Ahli
Reviravolta? Al-Ahli aceita negociar Matheus Gonçalves em janeiro
Brasileiro, de 21 anos, esteve na mira de Botafogo e Vasco nesta janela de transferências, mas clube árabe se recusou a liberá-lo
Justiça marca audiência de processo de Bruno Lage contra o Botafogo
Técnico português cobra R$ 9,6 milhões do clube e alega que não recebeu valores referentes à rescisão do contrato, encerrado em 2023
Reunião do Conselho do Flamengo pode definir mudança no estatuto
Conselheiros votam mudanças na estrutura administrativa, mas o tema não é unanimidade e ainda gera polêmica entre os membros
Vasco pode deixar São Januário em eventual semifinal da Sul-Americana
Conmebol determina mínimo de 30 mil lugares a partir desta fase; estádio cruz-maltino comporta pouco mais de 21 mil torcedores
Renê vê Flu capaz de competir de 'igual para igual' com Flamengo
Lateral abordou favoritismo de rival do Rio de Janeiro e também do Palmeiras nas principais competições na temporada de 2026
Fluminense liga alerta para jogadores pendurados na Libertadores
Tricolor enfrentará o Platense (ARG) nesta terça-feira (15), na partida de volta das quartas de final do torneio continental
Dembélé rebate Mbappé e gera atrito na seleção francesa, diz jornal
Astros da seleção francesa vivem momento conturbado em suas relações; Zidane terá que resolver situação logo no começo de trabalho
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