Fluminense vai disputar a semifinal da Libertadores pela terceira vezMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Brasil terá finalista na Libertadores pelo oitavo ano consecutivo
Fluminense e Palmeiras vão se enfrentar na semifinal e pelo menos um clube brasileiro está garantido na decisão em Montevidéu
Brasil terá finalista na Libertadores pelo oitavo ano consecutivo
Fluminense e Palmeiras vão se enfrentar na semifinal e pelo menos um clube brasileiro está garantido na decisão em Montevidéu
Botafogo bate Grêmio no sufoco e quebra seca de vitórias no Brasileiro
Com presença de Tite no Nilton Santos, o Glorioso venceu por 3 a 2, com gols de Danilo e Montoro, em jogo atrasado da 21ª rodada
Palmeiras vence LDU nos pênaltis e enfrenta Fluminense na Libertadores
Alviverde sofre virada nos acréscimos e vê disputa ir para as penalidades, mas o goleiro Carlos Miguel defendeu duas cobranças e decidiu
Torcedores do Vasco celebram vinda em definitivo de Robert Renan
Zagueiro, de apenas 22 anos é muito respeitado por seus companheiros e recebe carinho dos torcedores cruz-maltinos constantemente
Arrascaeta e Varela são convocados e podem desfalcar o Flamengo
Dupla foi chamada para três amistosos na Ásia e tem chance de ficar fora do duelo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro
Perfil oficial da Libertadores confunde Jorginho com campeão mundial
Volante rubro-negro respondeu a postagem com bom humor após ser confundido com o ex-jogador ídolo do Flamengo, Vasco e Seleção
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.