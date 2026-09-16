Fluminense vai disputar a semifinal da Libertadores pela terceira vez - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense vai disputar a semifinal da Libertadores pela terceira vezMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 16/09/2026 21:55 | Atualizado 16/09/2026 21:56

O Brasil já tem um representante garantido na final da Libertadores de 2026. Com a vitória sobre a LDU, do Equador , nesta quarta-feira (16), o Palmeiras garantiu a classificação e vai enfrentar o Fluminense na semifinal. Com isso, pelo menos um clube brasileiro já está na decisão pelo oitavo ano consecutivo.

Nos últimos sete anos, o Brasil emplacou pelo menos um finalista. Em cinco ocasiões, a final foi entre times brasileiros: Palmeiras x Santos em 2020, Flamengo x Palmeiras em 2021 e 2025, Flamengo x Athletico-PR em 2022 e Botafogo x Atlético-MG em 2024. As exceções foram nas edições de 2019 e 2023.

O futebol brasileiro defende o título continental pelo oitavo ano consecutivo. Nos últimos sete anos, todos os campeões foram brasileiros. Com isso, o Brasil emplacou a maior sequência de títulos de um país na história da Libertadores. Além disso, igualou a Argentina em conquistas totais por país (25).

Apesar de ter pelo menos um time na decisão pelo oitavo ano consecutivo, essa não é a maior sequência da história do país. Entre 2005 e 2013, o Brasil foi à nove finais consecutivas, com seis títulos e três vices. A sequência atual, no entanto, é mais vitoriosa, com sete títulos seguidos.

O recorde histórico de representantes de um mesmo país na decisão em anos consecutivos ainda pertence a Argentina. Os argentinos estiveram presentes em todas as 17 finais entre 1963 e 1979, com 12 títulos e cinco vices no período. Na ocasião, Santos e Cruzeiro chegaram a conquistar títulos.

Os jogos das semifinais estão previstos para as semanas dos dias 14 e 22 de outubro. O Fluminense abre o confronto jogando em casa, no Maracanã, e decide a classificação no Nubank Park, em São Paulo. Do outro lado da chave, se enfrentam os vencedores dos confrontos entre Corinthians e Estudiantes (ARG) e Flamengo e Independiente del Valle (EQU).