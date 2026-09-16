Tite é o novo técnico do BotafogoPablo Porciuncula/ AFP
Tite se torna o décimo treinador do Botafogo na era SAF
Treinador chega para o lugar de Franclim Carvalho, demitido em agosto, e assinou contrato com o Alvinegro até o fim de 2028
Tite se torna o décimo treinador do Botafogo na era SAF
Treinador chega para o lugar de Franclim Carvalho, demitido em agosto, e assinou contrato com o Alvinegro até o fim de 2028
Torcedores do Botafogo se animam com conexão de Alex Telles com Tite
Lateral-esquerdo foi treinado durante três anos pelo técnico na Seleção, sendo inclusive convocado a Copa do Mundo em 2022
Botafogo oficializa a contratação de Tite
Ex-treinador do Flamengo e da seleção brasileira estava sem trabalhar desde março; ele assinou contrato com o Alvinegro até 2028
Botafogo acerta a contratação de Tite
Ex-treinador do Flamengo e da seleção brasileira estava sem trabalhar desde março; ele irá assinar contrato com o Alvinegro até 2028
Botafogo avança em conversas e está perto de anúncio de Tite
Diretoria do Glorioso e técnico reuniram-se nos últimos três dias, e a expectativa é que ele seja anunciado até a quinta-feira
Botafogo inicia nesta quarta-feira sequência decisiva no Brasileiro
Glorioso enfrentará Grêmio, Mirassol e Vasco nas próximas rodadas, concorrentes diretos na luta para fugir do rebaixamento
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