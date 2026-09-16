Tite é o novo técnico do Botafogo - Pablo Porciuncula/ AFP

Tite é o novo técnico do BotafogoPablo Porciuncula/ AFP

Publicado 16/09/2026 19:30

O Botafogo tem um novo técnico para a sequência da temporada. O Glorioso anunciou nesta quarta-feira (16) a contratação de Tite , que estava livre no mercado desde março quando foi demitido do Cruzeiro. O treinador, de 65 anos, chega para ocupar o lugar de Franclim Carvalho e assinou contrato até o fim de 2028. Com isso, se tornou o 10º comandante da era SAF.

Desde março de 2022, o Botafogo teve dez técnicos. O português Luis Castro, que ficou pouco mais de um ano no cargo, foi o primeiro. Na sequência, teve o português Bruno Lage, Lúcio Flávio e Tiago Nunes em um intervalo de sete meses. Depois, chegou o português Artur Jorge, que teve a passagem mais vitoriosa com os títulos da Libertadores e Brasileirão em 2024, em um período de 273 dias de trabalho.

Depois de Artur Jorge, o Botafogo teve quatro técnicos: o português Renato Paiva (121 dias), o italiano Davide Ancelotti (162 dias), o argentino Martin Anselmi (90 dias) e o português Franclim Carvalho (138 dias). Agora é a vez de Tite, que terá cerca de três meses de trabalho com o objetivo de manter o Alvinegro na primeira divisão do futebol brasileiro.

Além disso, o Botafogo ainda teve cinco técnicos interinos no período. O ex-jogador Lúcio Flávio foi acionado duas vezes e terminou efetivado na segunda vez, ficando apenas 42 dias no comando como treinador. Depois, foi a vez de Claudio Caçapa, Fabio Mathias, Carlos Leiria e, por fim, Rodrigo Bellão. O último ainda é técnico da categoria sub-20.